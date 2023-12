Concerto al Maradona, il cantante napoletano annuncia lo streaming: “Sarà online”

Il cantante napoletano, attraverso il proprio profilo social, annuncia lo streaming del suo concerto estivo allo Stadio Diego Armando Maradona.

Non è un momento tranquillo per lo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime settimane ci sono stati parecchi botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e il Comune di Napoli proprio riguardo l’impianto sportivo di Fuorigrotta. Negli ultimi giorni, però, si parla di un possibile accordo vicino sulla concessione per 50 anni alla SSC Napoli. Non una cessione definitiva, il Comune sarà sempre il primo proprietario, ma la società partenopea lo avrebbe in affidamento per ben mezzo secolo.

Dal punto di vista sportivo, invece, la situazione è tragica. Quest’anno il Napoli non riesce a vincere tra le mura amiche: soltanto due vittorie in nove partite tra Serie A e Champions League e addirittura quattro sconfitte in campionato con Lazio, Fiorentina, Empoli e Inter. Le buone notizie arrivano invece dalla musica.

Concerto al Maradona, a presto disponibile online

Lo Stadio Diego Armando Maradona è infatti ritornato tappa fissa di grandi concerti estivi. Nella prossima estate sarà il rapper napoletano Geolier ha riempire lo stadio con due date a giugno (sabato 22 e domenica 23), di cui la prima andata sold out in poche ore. Nella scorsa estate, invece, sono stati i Coldplay a mettere in scena un doppio show (21 e 22 giugno) che ha avuto risonanza planetaria. Ma non sono stati gli unici a cantare nello stadio che ha il nome del più grandi di tutti i tempi.

Sempre lo scorso giugno, infatti, anche Tiziano Ferro ha tenuto un bellissimo concerto al Maradona, recuperando la data del 2021 che fu spostata a causa del Covid. Oltre ai Coldplay e Tiziano Ferro, il 10 giugno 2023 il Maradona ha ospitato il concerto di un artista meno conosciuto al di fuori dell’Italia ma amatissimo dai napoletani: stiamo parlando di Franco Ricciardi.

Il cantante napoletano è riuscito a esibirsi per la prima volta nello stadio della sua squadra del cuore, realizzando il suo sogno nel cassetto. Un bellissimo show che ha ripercorso la sua lunga carriera e che ha visto la presenza di un pubblico molto folto. Ma ora è arrivata anche una bella notizia per coloro che non erano presenti al Maradona: mercoledì 13 dicembre sarà online il concerto. Ad annunciarlo lo stesso Franco Ricciardi con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.