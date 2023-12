ADL a Castel Volturno, spunta la promessa: “Succederà in caso di qualificazione in Champions”

Il Napoli contro il Braga si gioca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Tanti i risultati a disposizione per la squadra di Walter Mazzarri, ma in ogni caso l’attenzione resta comunque alta.

Centrare gli ottavi di finale è uno degli obiettivi chiave del Napoli che, reduce da un periodo sicuramente complicato, ha comunque molti risultati potenzialmente utili per il passaggio del turno contro il Braga. Per dare un segnale forte alla squadra, nelle scorse ore sarebbe arrivata la visita da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che, stando a quanto rivelato dal giornalista Ciro Troise per TvPlay, ha fatto visita in queste ore al Konami Training Center di Castel Volturno.

Premio in caso di passaggio agli ottavi: la promessa di De Laurentiis

In queste settimane, il presidente Aurelio De Laurentiis è stata una presenza costante dalle parti di Castel Volturno, con l’obiettivo di stare quanto più possibile vicino alla propria squadra.

Anche nelle scorse ore, il patron azzurro avrebbe fatto visita al centro sportivo degli azzurri. A rivelarlo è Ciro Troise per TvPlay, secondo cui sarebbe stato promesso un premio in denaro alla squadra in caso di passaggio del turno. “Ha incoraggiato il suo Napoli affinché esca dalle difficoltà”, ha svelato il giornalista nel suo post pubblicato su X.