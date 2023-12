Supercoppa Italiana, svelate le nuove date: quando giocherà il Napoli

Un 2024 con il botto, il Napoli nel mese di gennaio affronterà la supercoppa italiana con la speranza di poter riportare a casa il trofeo.

Ha tanto fatto discuterr il tema Supercoppa Italiana. Nei mesi scorsi, più testate e fonti avevano infatti lanciato indiscrezioni relative ad una possibile opposizione di Aurelio De Laurentiis alla competizione a causa dei conflitti nelle zone limitrofe.

Nonostante ciò, a quanto pare, ogni dettagli sarebbe stato definito e a breve: Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio, potranno ufficialmente definire i loro programmi in merito a tale competizione.

Supercoppa: tutte le date e dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo slittamento è avvenuto a causa di dinamiche di marketing. I leader calcistici arabi, si sarebbero infatti accorti che le date inizialmente concordate con la Lega Serie A, avrebbero fatto sì che la Supercoppa italiana si sarebbe giocata in concomitanza di quella spagnola, con conseguente perdita di appeal.

Per questa motivazione, si è optato per una posticipazione della competizione, fissando le date dal 21 al 25 gennaio 2024, nello specifico permettendo alle due semifinali di giocarsi tra il 21 e il 22, con l’atto finale definito appunto per il 25.

Le autorità arabe, avrebbero concluso un accordo con la Serie A per far sì che si disputino un totale di 4 manifestazioni calcistiche italiane in Arabia nel giro di sei anni, nel lasso di tempo che andrà dal 2024 al 2029, lasciando libertà di scelta al massimo organo italiano per i due slot “free”. Nelle casse della Lega, grazie a questo accordo, arriveranno ben 23 milioni di euro a stagione.

Tuttomercatoweb quindi smentisce le voci circolate nelle ultime ore dal Corriere della Sera, che aveva ipotizzato nuovi e possibili slittamenti nella sua edizione odierna. Secondo TMW, invece, queste problematiche risalirebbero a più di un mese fa, aggiungendo che già nella giornata di martedì prossimo, una delegazione della Serie A, guidata dall’head of operations Andrea Butti, partirà alla volta dell’Arabia per un sopralluogo in loco insieme ai dirigenti dei 4 club coinvolti.

Una volta rientrati, realisticamente nel prossimo week end, si potrebbe quindi ufficializzare il tutto, cerchiando in rosso per la comunicazione la data del 18 dicembre, quando avverrà la prossima assemblea della Lega. La speranza, almeno per il Napoli, è di riportare il trofeo sotto l’ombra del Vesuvio. Una Supercoppa che manca dal 2014, quando dopo una infinita sfida culminata ai rigori, il team di Benitez ebbe la meglio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, avversario di serata.