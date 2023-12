Stadio Maradona, accordo tra Comune e SSC Napoli: firma più vicina

Presto potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta

Poco più di una settimana fa c’era stato un botta e risposta tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il sindaco della città Gaetano Manfredi. Le polemiche vertevano sul fatto che la società partenopea avrebbe voluto acquistare lo Stadio Maradona dal Comune di Napoli.

Una trattativa difficile per uno stadio che in caso diventasse di proprietà della società, secondo De Laurentiis, diventerebbe tra i più belli d’Italia. Importante la risposta del sindaco che chiedeva al Napoli almeno un progetto per una possibile ristrutturazione dell’impianto. Ieri però c’è stata un’importante novità.

Accordo tra Comune e ADL?

La giornata di ieri è stata indimenticabile per il commissario tecnico della Nazionale Italiana. Luciano Spalletti ha infatti ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Napoli. Un beneficio ottenuto grazie ai tanti meriti sportivi che l’allenatore toscano è riuscito a raggiungere con la squadra della città. Alla cerimonia, nella Sala dei Baroni del Maschio Angoioino, era presente anche Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato in edizione odierna dal Corriere del Mezzogiorno, quella è stata anche un occasione per un riavvicinamento tra ADL ed il sindaco Manfredi. Il quotidiano sottolinea come potrebbero esserci dei risvolti per lo stadio. Il Napoli infatti, non potrebbe acquistare il Maradona, ma potrebbe ottenerlo in affidamento per circa 50 anni. Quella della concessione era una delle ipotesi proposta proprio dal sindaco. La sensazione è che per un accordo totale, come spiega il giornale, ci vorrà ancora tempo, ma la notizia è comunque ottima per la società di Castel Volturno che ha intenzione di rinnovare il Maradona.