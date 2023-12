“Perfetto per il Napoli”, il vice di Mihajlovic ‘avvisa’ De Laurentiis

Il mercato invernale tra poche settimane si aprirà, e sarà l’occasione per i club di rinforzarsi. Il vice di Mihajlovic lancia un suggerimento a De Laurentiis per il suo Napoli.

La sessione invernale di calciomercato sarà l’occasione per il Napoli di rinforzare l’organico, e soprattutto per aggiungere delle alternative a disposizione di Mazzarri. I dirigenti sono già al lavoro per cercare dei profili ideali da inserire all’interno della rosa attuale.

Intanto il vice di Sinisa Mihajlovic ha suggerito al Napoli di puntare su un giocatore in particolare.

Il vice di Mihajlovic suggerisce Orsolini al Napoli

Dalla scorsa stagione ormai il Bologna è diventato un dei club più ostici da affrontare, grazie all’ideologia tattica che ha portato Thiago Motta. Con l’allenatore italiano, i rossoblu sono ritornati nelle zone alte della classifica come non accadeva da molti anni. Gli emiliani ad oggi sono in piena lotta per un posto in una competizione europea nella prossima stagione, e le probabilità che ciò avvenga sono abbastanza alte.

Motta è riuscito ad estrarre il massimo dai giocatori messi a disposizione dalla società, ed alcuni di loro sarebbero già pronti per il grande salto in un top club. Attualmente sono diversi i giocatori del Bologna che stanno ricevendo proposte interessanti, visto l’exploit avuto grazie a Thiago Motta. Difatti ci sono molti club sui vari Posch, Ferguson, Zirkzee ed Orsolini. L’esterno italiano ha vissuto alti e bassi quando era allenato da Sinisa Mihajlovic, ma l’allenatore ha sempre dichiarato le enormi potenzialità dell’italiano.

Con l’arrivo di Motta, Orsolini ha trovato grande continuità nelle sue prestazioni, anche vista una certa esperienza acquisita dopo varie stagioni in Serie A. Su Orsolini si è espresso il vice storico di Mihajlovic, Emilio De Leo ai microfoni di TvPlay: “Orsolini, con il quale ho un rapporto speciale, è pronto già da qualche anno per una big. Può rappresentare una risorsa nel contesto giusto. E’ un tipo di ragazzo che non dà problemi, anche quando non parte dal primo minuto. Sarebbe stato perfetto nel Napoli per sostituire Lozano? Sì, visto anche le coppe, sarebbe stato perfetto sia per giocarsi il posto con Politano che per fare il suo vice.

Investitura interessante quella del vice di Mihajlovic, che avrebbe visto bene l’approdo al Napoli di Orsolini. Con il mercato alle porte – anche se difficile che avvenga a gennaio – chissà che il Napoli non possa fare un pensiero su Orsolini. D’altronde Lindstrom sta faticando a trovare spazio in quel ruolo, e magari potrebbe essere relegato ad un ruolo totalmente inedito da Mazzarri. Per il Napoli avere una batteria di esterni offensivi come Politano e Orsolini sarebbe l’ideale, visto che i due hanno più o meno caratteristiche simili e sono incisivi in fase realizzativa. Vedremo se in futuro i dirigenti azzurri seguiranno questo consiglio, e magari proveranno a portare Orsolini al Napoli.