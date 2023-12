Lascia il Napoli per la Juventus: “Lo convincono due amici bianconeri”

Questa sera si disputerà Juventus-Napoli, ma il match è pronto a ripetersi anche in ottica mercato. I bianconeri puntano un azzurro, e due giocatori sarebbero pronti a convincerlo a trasferirsi a Torino.

Sale l’attesa per il big match tra Juventus e Napoli che si disputerà questa sera all’Allianz Stadium, e che darà il via alla 15ª giornata di Serie A. La posta in palio è alta, visto che si affrontano due squadre delle zone alte della classifica.

I bianconeri sono pronti a fare un nuovo dispetto al Napoli anche sul mercato, visto che ormai l’interesse per un azzurro è concreto.

Zielinski seguito dalla Juventus: Szczesny e Milik provano a convincerlo

Mentre l’attesa è tutta incentrata sul match tra Juventus e Napoli di questa sera, i dirigenti bianconeri sono pronti a fare lo sgambetto agli azzurri. L’ex Direttore Sportivo del Napoli ed attuale Direttore dell’Area Sportiva della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto, ed il Napoli al momento non è riuscito a trovare l’accordo per l’eventuale prolungamento. Per questo motivo Giuntoli sarebbe pronto ad approfittare della situazione, facendo uno scherzetto al suo ex club.

Difatti qualora non arrivasse il rinnovo entro questo mese, Zielinski potrebbe già avere contatti con i dirigenti di altri club e addirittura firmare un pre contratto. Giuntoli ha già iniziato a lavorare sottotraccia sul centrocampista polacco, su cui c’è però anche la concorrenza dell’Inter. D’altronde Zielinski a parametro zero diventa un colpo appetibile, visto che si alzerebbe esponenzialmente il tasso del centrocampo con spese contenute. In questo senso Giuntoli è un maestro, ed è pronto a giocarsi diverse carte per convincere il centrocampista del Napoli a sposare la causa bianconera.

Come riporta Tuttojuve, Giuntoli potrebbe puntare sui buoni rapporti con Zielinski, vista la lunga permanenza a Napoli dell’ex Direttore Sportivo azzurro. Inoltre nell’organico della Juventus sono presenti già due polacchi, ossia Szczesny e Milik. I due connazionali potrebbero convincere Zielinski a trasferirsi alla Juventus, facendo leva su un facile ambientamento nel gruppo squadra. Colui che potrebbe avere un ruolo cruciale è proprio Milik, che per Napoli ci è passato nel corso della sua carriera. L’ex attaccante azzurro potrebbe illustrare a Zielinski tutte le differenze tra il mondo Napoli e la Juventus alla perfezione, in modo da far vacillare ulteriormente l’ex compagno di squadra. Il Direttore dell’Area Sportiva della Juventus potrebbe beneficiare anche dai possibili addii di Pogba ed Alex Sandro, visto che i bianconeri toglierebbero dal bilancio degli ingaggi importanti.

Se il Napoli non vuole perdere Zielinski a parametro zero, deve muoversi alla svelta, visto che Giuntoli e pronto a fare un nuovo sgambetto alla sua ex società.