Juventus-Napoli, quali azzurri schierare al fantacalcio: l’analisi

Questa sera all’Allianz Stadium andrà in scena il big match tra Juventus e Napoli: scopriamo quali azzurri schierare al Fantacalcio.

Prosegue il tour de force del Napoli di Mazzarri, che dopo le super sfide contro Atalanta, Real Madrid ed Inter e pronto a sfidare la Juventus. Ovviamente l’auspicio è che il risultato per gli azzurri sia positivo rispetto ai match contro Real Madrid ed Inter.

Gli azzurri proveranno a replicare i successi della passata stagione, anche se a distanza di mesi la situazione è completamente differente per entrambe le squadre.

Chi schierare al Fantacalcio in Juventus-Napoli

Il Napoli è chiamato a disputare un nuovo big match contro la Juventus, con l’auspicio di accorciare il distacco dai bianconeri. Mazzarri dovrebbe riproporre per 10/11 la formazione che ha affrontato l’Inter domenica scorsa al Maradona. In porta conferma per Meret nonostante il periodo di appannamento. Davanti a lui confermati Di Lorenzo, Rrahmani e Natan, con Juan Jesus che dovrebbe sostituire Ostigard ed agire sull’out mancino.

A centrocampo ed in attacco confermati i titolarissimi, ovvero Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Scopriamo insieme chi schierare al Fantacalcio tra gli azzurri.

MERET – Periodo complicato per il portiere azzurro. L’errore col Real Madrid e i tre gol subiti contro l’Inter rischiano di pesare psicologicamente. Inoltre la difesa non dà garanzie, meglio evitarlo visto il malus dietro l’angolo.

DI LORENZO – Il capitano azzurro è sempre una garanzia, ma le incursioni di Chiesa e Kostic potrebbero metterlo in difficoltà: valutate eventuali alternative.

RRAHMANI – Il perno della difesa azzurra dovrà vedersela probabilmente col tandem Chiesa-Vlahovic. Virate su profili con gare più semplici.

NATAN – Stesso discorso per il difensore brasiliano, nonostante delle prestazioni da grinta e cuore: meglio puntare su altro, anche perché il rischio giallo è elevato.

JUAN JESUS – Rientra dall’infortunio e sicuramente non è al 100% della condizione fisica. Sulla fascia di competenza non dovrebbero arrivare pericoli, ma schieratelo solo se non avete alternative.

LOBOTKA – Prestazioni in netta ripresa, con la cura Mazzarri che sembra funzionare. Lo sloveno è pronto a dettare i tempi di gioco, ma non aspettatevi bonus.

ANGUISSA – Prestazioni altalenanti per il camerunense fin qui in stagione, ed il duello fisico con Rabiot potrebbe nuovamente metterlo in difficoltà: da schierare solo in casi estremi.

ZIELINSKI – Tra i più vivi e positivi del Napoli in una stagione fin qui negativa: occhio perché potrebbe portare un bonus, grazie al suo senso della posizione in una fase di campo dove i bianconeri a volte concedono spazi.

POLITANO – Continuano le prestazioni positive, nonostante il periodo complicato del Napoli. Gol sfiorato contro l’Inter, che la Juventus gli porti fortuna e anche un bonus?

OSIMHEN – Contro l’Inter ha fatto a sportellate con i difensori, cercando di tornare al gol. Missione rimandata contro la Juventus: il nigeriano non va mai lasciato fuori a prescindere.

KVARATSKHELIA – Col suo talento potrebbe impensierire la retroguardia bianconera, specialmente Gatti alla quale deve restituire qualcosa dopo lo scontro della passata stagione: schieratelo senza alcun dubbio perché avrà il dente avvelenato.