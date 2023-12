Il Napoli si muove sul mercato: idea scambio con la Salernitana

L’idea è quella dello scambio, le due società stanno trattando per una possibile operazione già nel mercato di gennaio

In vista della finestra di calciomercato di gennaio, il Napoli sta iniziando a sondare il terreno pensando a dei possibili acquisti che risolleverebbero una stagione partita non secondo le aspettative. Undici punti di distanza dalla vetta e un qualificazione agli ottavi di Champions che dovrà avvenire all’ultima giornata. Nemmeno il mercato estivo era piaciuto ai tifosi. Si aspettavano acquisti mirati che andassero a rinforzare una rosa già forte e campione. Bisognava almeno sostituire, con un giocatore più pronto, chi l’anno scorso aveva fatto tanto bene. Sono invece arrivati tutti giocatori poco conosciuti e con poca esperienza.

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea dovranno certamente rifarsi durante questo mercato di gennaio. Servirà mandare via gli esuberi e magari imbastire alcune trattative interessanti che possano portare a Napoli talenti interessanti. L’idea delle ultime ore è uno scambio con la Salernitana. C’è un giocatore che piace tanto al Napoli. L’interesse sarà quasi certamente corrisposto considerata la provenienza del calciatore. Stiamo infatti parlando di Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo della Salernitana che potrebbe finalmente realizzare il sogno di giocare per il Napoli.

Le ipotesi di scambio

Se Pasquale Mazzocchi diventerà un calciatore del Napoli a fare il percorso inverso sarà Alessandro Zanoli. A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport che, attraverso l’edizione di questa mattina, ha ipotizzato le prossime mosse di mercato degli azzurri. La volontà di Zanoli è certamente quella di giocare e di essere più impiegato durante le partite. Ottima era stata la sua esperienza, durante la scorsa stagione, a Genova. Nonostante le grandi prestazioni, Zanoli non è riuscito a far evitare la retrocessione in Serie B della Sampdoria.

Adesso le richieste di mercato provengono, già da quest’estate, dalla stessa città. A volere fortemente Zanoli è il Genoa di Alberto Gilardino. Il passaggio in prestito sembrava già cosa fatta ma invece, le sue buone prestazioni nel ritiro estivo, avevano convinto Rudi Garcia a tenerlo senza farlo partire. Durante questa stagione Zanoli ha giocato 30 minuti scarsi. È stato impiegato solo 23 minuti a Verona e 7 minuti contro il Milan al Maradona. Il difensore si aspettava chiaramente un altro trattamento e per questo spostarsi ad una 50ina di km da Napoli, in direzione Salerno, potrebbe per lui essere la mossa giusta. Il mercato di gennaio sarà molto indicativo ma il Napoli vuole che lo scambio si faccia.