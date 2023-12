Futuro Caprile, clamorosa idea del Napoli per gennaio

Nello scorso mercato estivo il Napoli ha fatto un investimento importante su Elia Caprile. Il portiere italiano è stato poi ceduto in prestito all’Empoli, ma per gennaio gli azzurri pensano ad una soluzione clamorosa.

Nell’ultima sessione del mercato il Napoli ha compiuto pochi movimenti, ma alcuni di questi mirati soprattutto al futuro. Tra questi troviamo i due acquisti fatti dal Bari, ossia Caprile e Cheddira, che poi sono stati ceduti in prestito.

Per il portiere attualmente in forza all’Empoli, i dirigenti azzurri starebbero pensando ad una clamorosa opzione per gennaio.

Il Napoli richiama Caprile, pronto un nuovo prestito

La scorsa estate i dirigenti del Napoli hanno fatto di tutto per acquistare Elia Caprile dal Bari. Sul portiere italiano c’era la concorrenza di molti club di Serie A, ma alla fine il Napoli ha avuto la meglio. Gli azzurri hanno poi deciso di girare il portiere in prestito all’Empoli, in modo da fargli acquisire esperienza in Serie A.

Purtroppo l’infortunio arrivato dopo poche giornate ha fatto perdere definitivamente il posto a Caprile, che dopo il rientro non ha trovato più spazio. L’ascesa e l’affidabilità di Berisha hanno fatto perdere gradualmente il posto a Caprile, che ora si trova relegato in panchina. Per questo motivo il Napoli starebbe studiando un piano per gennaio. Come riporta Il Corriere dello Sport, i dirigenti azzurri potrebbero richiamare Caprile dal prestito già a gennaio, ma per girarlo ad un altro club.

Prende quota l’ipotesi di un nuovo prestito, stavolta per sei mesi, al Bari. Il portiere ritroverebbe la titolarità nel club che l’ha lanciato nella passata stagione, prima poi di rientrare a giugno al Napoli.