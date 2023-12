Calciomercato Napoli, porta girevole: occhi in Serie A per il dopo Meret

Le prestazioni altalenanti e mai convincenti appieno di Alex Meret stanno portando i dirigenti del Napoli a fare delle attente valutazioni. Si guarda in Serie A per il suo eventuale successore.

Approdato a Napoli ormai da diverse stagioni, Alex Meret non è mai riuscito ad entrare pienamente nel cuore dei tifosi, complici alcune prestazioni deludenti. Il portiere italiano arrivò a Napoli tra l’entusiasmo generale, ma le premesse non sono state rispettate.

Il Napoli ha deciso di guardare altrove per sostituirlo, con il successore che potrebbe arrivare un club di A.

Il Napoli mette gli occhi su Di Gregorio per il post Meret

La storia tra il Napoli ed Alex Meret sembra destinata ad interrompersi al termine della stagione. Purtroppo il portiere italiano non ha rispettato le premesse con cui era arrivato nell’estate del 2018. Ormai giunto alla sesta stagione con la maglia azzurra, ci si aspettava più certezze e maturità dall’estremo difensore, ma così non è stato. Gli errori continuano ad essere diversi, con l’ultimo arrivato nel match del Bernabeu contro il Real Madrid.

Per questo motivo il Napoli avrebbe deciso di dire addio a Meret al termine della stagione. Il portiere ha il contratto in scadenza, e con molta probabilità lascerà il club a parametro zero. I dirigenti azzurri hanno iniziato a guardarsi intorno, per cercare il suo successore. Come riporta Tuttosport, sarebbe finito nel mirino dei dirigenti del Napoli il portiere del Monza, Michele Di Gregorio. Dopo una stagione positiva, il portiere italiano si sta ripetendo anche in quella attuale con la maglia dei brianzoli.

Ormai sembra imminente un possibile salto in un grande club per Di Gregorio. Il Napoli proverà a strapparlo alle dirette concorrenti, visto che la concorrenza è folta ed agguerrita sul portiere del Monza. Il Milan potrebbe fiondarsi su di lui in caso di addio di Maignan, mentre la Roma al momento è più defilata a causa della richiesta di 20 milioni. Inoltre sono tanti anche i club di Premier League su Di Gregorio, che già a gennaio sarebbero pronti ad offerte folli per averlo già a disposizione. I dirigenti azzurri osserveranno la situazione con grande attenzione, sperando di potersi contendere Di Gregorio nel prossimo mercato estivo.