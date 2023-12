“Al Napoli per 3 milioni”: l’intermediario ha svelato tutto sull’affare

“Poteva andare al Napoli per soli tre milioni di euro”: la rivelazione dell’intermediario di mercato lascia sorpresi i tifosi in diretta. L’episodio in questione riguarda un giocatore azzurro che è poi sbarcato all’ombra del Vesuvio per una cifra da capogiro.

Il Napoli è uno degli esempi più apprezzati in Serie A in termini di mercato e di scouting: tanti i colpi messi a segno dalla società partenopea nel corso della storia recente, che hanno contribuito a rendere competitiva e di successo la compagine partenopea. Fiore all’occhiello del club di Aurelio De Laurentiis, l’area scouting è balzata agli onori grazie alla vittoria dello Scudetto nello scorso anno, punto massimo di un progetto che nel corso degli anni ha avuto una crescita esponenziale, anche se la scorsa stagione non è sicuramente tra le più esaltanti. O, meglio, non sta rispecchiando le ambizioni di una squadra che negli scorsi mesi ha vinto il campionato di Serie A in maniera incontrastata.

A dimostrazione della bontà di chi c’è dietro le quinte dei vari movimenti di mercato in casa Napoli, c’è un retroscena svelato dall’intermediario di mercato, Alessandro Manfrecola, che è intervenuto di recente ai microfoni di Sportitalia.

“Il Napoli preferì Ounas a Lozano”: parla l’ex intermediario del messicano

Uno dei colpi più onerosi del Napoli, in assoluto, porta il nome di Hirving Lozano: arrivato dal PSV Eindhoven, nell’estate del 2019, il messicano fu acquistato grazie a un’investimento da poco meno di 40 milioni di euro complessivi.

Il Napoli, però, poteva assicurarsi El Chucky per un prezzo assolutamente irrisorio, per quella che è stata poi la spesa. A rivelarlo è stato l’ex intermediario del calciatore Alessandro Manfrecola che, nelle battute finali dello scorso mercato, è ritorno in Eredivisie, proprio al PSV Eindhoven. Di seguito, le parole rilasciate dallo stesso Manfrecola a tal riguardo:

“Due anni prima che arrivasse Lozano al Napoli, lo avevo già proposto agli azzurri, per 3 milioni di euro. Alla fine, però, preferirono Adam Ounas”.

Una rivelazione di non poco conto da parte di Alessandro Manfrecola, considerando che poi è stato lo stesso club azzurri a sborsare circa 40 milioni di euro per strapparlo poi al PSV Eindhoven più di quattro anni fa. E non manca nemmeno una frecciatina nei confronti dei club italiani e, evidentemente, dello stesso Napoli.