Trovato l’erede di Mario Rui e Olivera: arriva dalla Ligue 1

I problemi fisici che hanno colpito Mario Rui e Olivera hanno portato il Napoli a fare delle riflessioni in vista del mercato invernale. I dirigenti azzurri avrebbero già individuato il profilo adatto, che milita in Ligue 1.

Il Napoli sta affrontando il tour de force più impegnativo della stagione con diverse defezioni. Particolarmente colpito è stato il reparto arretrato mancino, con Mario Rui e Mathias Olivera entrambi fuori a causa dei rispettivi infortuni.

L’emergenza che ha colpito il Napoli nel ruolo di terzino sinistro ha spinto la società a seguire alcuni profili, tra cui uno della Ligue 1.

Il Napoli punta Bard del Nizza: il profilo del giocatore

La stagione attuale sta vedendo il Napoli seriamente sollecitato dal punto di vista degli infortuni. Fin qui già sono diversi i problemi fisici che hanno colpito gli azzurri, che hanno visto assenti per diverse partite anche pilastri importanti della squadra come Victor Osimhen. In particolar modo, il reparto maggiormente colpito finora è stato quello difensivo, che purtroppo continua a vedere numerosi infortuni.

All’inizio della stagione, il Napoli ha dovuto affrontare un periodo in cui erano indisponibili due centrali difensivi su quattro a disposizione. Ora che sembra pienamente rientrata la situazione per quanto riguarda i difensori centrali, a pagarne le spese sono i terzini sinistri. Già da alcune partite il Napoli è costretto a fare a meno di Mario Rui e Olivera, che saranno fuori ancora per diverso tempo. Mazzarri sta adattando Natan e Juan Jesus momentaneamente nel ruolo, ma a gennaio si dovrà intervenire per forza di cose.

I dirigenti sono al lavoro per individuare un profilo adatto che possa dare garanzie nel ruolo di terzino sinistro. Si è parlato anche di alcuni svincolati, ma l’idea è tramontata, visto che il Napoli vorrebbe acquistare profili differenti da quelli attualmente liberi. In particolar modo, i dirigenti del Napoli sarebbe stati stregati dal terzino sinistro del Nizza Melvin Bard, come riporta TuttoMercatoWeb. Il ventitreenne terzino francese sta facendo emergere tutte le sue qualità sotto la guida tecnica di Farioli, ed il Napoli lo avrebbe designato come il profilo ideale da inserire nell’organico. I dirigenti azzurri proveranno a tentare l’affondo già a gennaio, ma difficilmente il Nizza lo lascerà partire a stagione in corso. Inoltre la valutazione si aggira attorno ai 20 milioni, che ad oggi sembra essere una cifra distante dagli standard azzurri, che sono in cerca di una soluzione low cost.

Più plausibile che i discorsi per un passaggio di Bard al Napoli possano esserci in estate, con gli azzurri che potrebbero valutare la cessione di uno tra Mario Rui e Olivera.