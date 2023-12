Trevisani duro: “Fallo di Lautaro ma lo 0-3 non è colpa dell’arbitro”

Napoli-Inter ha suscitato diverse polemiche in seguito a due episodi arbitrali. Riccardo Trevisani è tornato sul match, lanciando un chiaro messaggio al Napoli.

La scorsa domenica è andato in scena al Maradona Napoli-Inter, terminato 0-3 per i nerazzurri. A scatenare le polemiche sono stati due episodi: il presunto fallo di Lautaro su Lobotka nell’azione che ha portato al primo gol dell’Inter ed il contatto in area nerazzurra tra Osimhen ed Acerbi.

Su questi episodi si è espresso il giornalista Riccardo Trevisani, che ha analizzato la sconfitta del Napoli.

Trevisani torna su Napoli-Inter: ecco i motivi della sconfitta degli azzurri

Napoli-Inter si è lasciata alle spalle una scia di polemiche, dovute a due episodi arbitrali discutibili. I due episodi hanno scatenato l’ira del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha chiamato i vertici dell’AIA per ricevere spiegazioni. Inoltre il patron azzurro ha poi deciso di non mandare Mazzarri a parlare nel post partita, affidando la parola a Meluso.

Sul match e sul presunto fallo su Lobotka si è espresso Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio: “Non ho mai grande coraggio nell’affrontare una polemica arbitrale quando una partita è finita 0-3. Secondo me il primo gol può essere annullato per il fallo di Lautaro su Lobotka, ma non è un tema che mi appassiona. Se la partita finisce 1-1 e c’è un rigore non dato, grosso, allora siamo qua a discutere”. Dunque per il giornalista di Mediaset il fallo su Lobotka c’era, ma sicuramente l’episodio non ha influenzato il risultato.

Difatti Trevisani ha poi analizzato la sconfitta del Napoli, spiegando i motivi della sconfitta: “La partita invece ha dimostrato chiaramente che l’Inter è più forte del Napoli anche se gli azzurri hanno fatto una buona partita e per 60 minuti sono stati all’altezza dei nerazzurri. Se l’inter è uscita imbattuta è anche grazie al suo portiere, però nell’Inter sta funzionando tutto: Inzaghi, la difesa, il centrocampo e l’attacco”. Secondo Trevisani, il Napoli ha svolto una buona prova, ma la corazzata di Inzaghi e gli interventi super di Sommer hanno inevitabilmente indirizzato il match verso i nerazzurri.