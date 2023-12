Thiago Motta al Napoli l’anno prossimo? L’annuncio sul futuro

Il futuro di Thiago Motta continua a essere un rebus: il tecnico del Bologna è ambito dalle grandi ma il suo annuncio cambia tutto.

Il Napoli ha seguito il suo operato per tutta la passata stagione e De Laurentiis aveva provato a portarlo in azzurro dopo l’addio di Spalletti. Ma poi non si è trovato l’accordo giusto per arrivare alla firma del contratto ed è rimasto tutto invariato. Ora Thiago Motta con il Bologna sta conducendo una stagione spettacolare e il suo nome è finito di nuovo nel mirino delle grandi della Serie A.

Per la prossima stagione il Napoli dovrà rivivere sicuramente un restyling in molte zone del campo e probabilmente anche in panchina, con Mazzarri che potrebbe andare via dopo i mesi da traghettatore e un nuovo allenatore per iniziare un ciclo vincente.

Napoli ancora su Thiago Motta: il suo annuncio sul futuro

Il nome di Thiago Motta è uno dei tanti sulla lista del presidente De Laurentiis per la prossima stagione. Se non dovesse – come sembra – restare Walter Mazzarri, la panchina del Napoli diventerà una delle più ambite di Serie A da molti allenatori emergenti e da quelli che avranno voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli e con grandissime sfide.

Thiago Motta è ancora uno dei candidati principali per il ruolo di allenatore del Napoli ma non è il solo a restare sulla lista dei papabili del patron azzurro, che intanto si sta guardando intorno e sta monitorando la situazione.

Thiago Motta ora è accostato a tutte le grandi della Serie A. In questo momento della stagione sembra che Juventus, Napoli, Milan e Roma dovranno cambiare allenatore al termine della stagione e il tecnico italo-brasiliano del Bologna è accostato a tutte queste squadre. Il suo modo di fare calcio ha rapito tutti i dirigenti che ora intendono provare a prenderlo.

L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato dalla struttura del CONI a Roma dove ha ricevuto il premio Andrea Fortunato e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo futuro. Gli è stato chiesto esplicitamente della Roma e delle voci che lo vorrebbero in giallorosso per il dopo Mourinho ma di pronta risposta è arrivato un “no” velato che è sembrato anche molto deciso.

“La Roma ha un grandissimo allenatore e spero che continui con lui per tanto tempo, sta bene lì“, ha sottolineato Thiago Motta, di fatti allontanando il club giallorosso dal suo futuro.

Un “no” alla Roma terrebbe più che aperta la porta al Napoli e a De Laurentiis che è uno degli estimatori più accaniti del tecnico italo-brasiliano, nonostante qualche incomprensione di troppo nella scorsa estate.