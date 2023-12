Non solo Zielinski, Giuntoli fa spesa al Napoli: vuole altri due elementi alla Juventus

L’ex dirigente del Napoli ha intenzione di fare spesa a Castel Volturno per arricchire l’organico della sua Juve

Il Napoli sarà impegnato domani sera a Torino contro la Juventus di Max Allegri. Il match sarà decisivo per gli azzurri. Non bisognerà perdere ulteriori punti in classifica se si vuole continuare nel sogno dello scudetto al raddoppio. La batosta casalinga con l’Inter ha certamente raffreddato l’organico ed il gruppo squadra. Adesso ha bisogno di reagire e tornare al successo per quello che è uno dei match più importanti e sentiti dalla squadra e dai tifosi partenopei. Domani sarà anche il giorno del re-incontro tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

L’ex direttore sportivo del Napoli ha infatti scelto di non rinnovare il suo contratto da dirigente con gli azzurri e passare così alla Juventus. Una decisione accolta parecchio male tra i tifosi partenopei che invece tanto avevano apprezzato l’operato del dirigente toscano negli anni passati sotto l’ombra del Vesuvio. I tifosi della squadra azzurra sono rimasti molto colpiti per le parole del dirigente che, presentandosi quest’estate alla Juve, ha confessato di essere sempre stato un tifoso bianconero, sin da bambino. Da quel momento le immagini di Giuntoli con lo scudetto del Napoli sono state pressoché cancellate ed il toscano è diventato un nemico sportivo.

La Juve pensa ad un top del Napoli

Se la ricorderà bene quest’estate Piotr Zielinski quando, durante la sessione di calciomercato, è stato a centimetri dalla firma per diventare un nuovo giocatore dell’Al Ahli, club saudita. Emissari arabi erano infatti arrivati in Italia proprio per chiudere velocemente l’operazione e portare il polacco a giocare in Arabia Saudita. Quando tutto sembrava ormai fatto, Zielinski ha rifiutato la faraonica offerta decidendo incredibilmente di rimanere a Napoli e giocarsi le sue carte. La stagione del polacco sta però andando a sprazzi e, per quanto possa essere un giocatore fondamentale per gli azzurri, il suo contratto è ancora in scadenza.

Secondo il Corriere dello Sport proprio Cristiano Giuntoli vorrebbe portarlo quest’estate alla Juventus. Sarà un testa a testa con l’Inter che di parametri zero se ne intende. Da Napoli però sembra tutto tranquillo circa il rinnovo del trequartista polacco che di milioni ne guadagna 3,5 a stagione. Non solo però Zielinski, Giuntoli vorrebbe arricchire l’organico societario portando alla Juve dal Napoli anche altri dirigenti. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la volontà sarebbe quella di convincere anche i dirigenti Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli. Il primo ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, possibile che accetti la proposta di Giuntoli per approdare, come il collega, anche lui in bianconero.