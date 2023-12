Mercato Napoli, Marchetti: “Già decisi i colpi per gennaio”

Il Napoli è concentrato verso il big match di domani sera contro la Juventus, ma il mercato invernale è ormai alle porte. La dirigenza avrebbe già deciso come muoversi nel mercato imminente.

Gli azzurri proseguono il loro tour de force, che finora ha portato una vittoria e due sconfitte. Domani sera ci sarà il quarto match dal tasso tecnico elevatissimo, visto che il Napoli affronterà all’Allianz Stadium la Juventus.

Ancora emergenza infortuni per Mazzarri, ma la società avrebbe studiato un piano d’azione in vista del mercato invernale per rimpolpare la rosa.

Le mosse del Napoli per il mercato invernale

Dopo un mercato estivo piuttosto deludente, la dirigenza del Napoli è chiamata a fare decisamente meglio in quello invernale. L’obiettivo è mettere a disposizione di Mazzarri giocatori funzionali e che possano dare il massimo apporto fin da subito. Inoltre si dovrà agire in determinati reparti che sono stati colpiti da diversi infortuni finora, come l’out di sinistra che vede fuori sia Mario Rui che Olivera.

I dirigenti del Napoli insieme a De Laurentiis avrebbero già imbastito un piano da attuare nel corso del prossimo mercato, in modo da apportare migliorie tecniche e non solo all’organico. A svelare i possibili movimenti del Napoli è il giornalista di Sky Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte. Marchetti si è espresso così sul possibile mercato del Napoli: “Si lavorerà su difesa e centrocampo. Zanoli potrebbe partire, il Napoli potrebbe cederlo in prestito per fargli fare minutaggio come l’anno scorso. Da capire cosa accadrà con il terzino sinistro, come rientreranno gli infortunati Rui e Olivera. Qualche considerazione in più su quel ruolo può essere fatta. La linea del mercato del Napoli, ad oggi, è piuttosto tracciata: il club si guarda intorno per terzino destro e centrocampista, ma per prudenza può valutare anche un terzino sinistro se nasce un’opportunità da cogliere”.

Dunque possibili movimenti per il Napoli nel reparto difensivo, con le due fasce da rimpolpare, e sul centrocampo, dove sembra mancare qualche ricambio per i titolarissimi. Ad oggi, restano solamente voci di corridoio, ma tra poche settimane, con l’apertura del calciomercato, inizieremo a vedere il vero lavoro che verrà svolto dai dirigenti del Napoli.