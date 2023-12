Non solo la Juventus, la notizia su Anguissa fa tremare il Napoli

Frank Anguissa è finito al centro di voci di mercato che vedono la Juventus interessata. Le ultime notizie preoccupano i tifosi del Napoli.

La stagione del Napoli è in parte compromessa. I sogni di gloria che vedevano il Napoli difendere lo scudetto almeno fino a fine stagione, sono svaniti in pochi mesi. Le scelte estive, in primis l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra, si sono rivelate fallimentari. Il tecnico francese non è riuscito ad entrare in sintonia con la squadra campione d’Italia. A dimostrazione di ciò ci sono le ripetute lamentele da parte delle stella azzurre al momento delle sostituzioni. Al Napoli, dunque, è mancata una guida sia tecnica che spirituale come è stato Luciano Spalletti nella passata stagione.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato costretto ad un cambio a stagione in corso. Dopo la sconfitta contro l’Empoli allo Stadio Maradona, il rapporto tra Rudi Garcìa e la piazza partenopea si è compromesso irreversibilmente. Al posto dell’ex tecnico di Roma e Lione è arrivato Walter Mazzarri. Una scelta a sorpresa da parte di De Laurentiis che nel corso di quasi vent’anni di presidenza non aveva mai richiamato un tecnico che già aveva seduto sulla panchina del Napoli.

L’umore attorno alla squadra è subito cambiato. I giocatori sono subito entrati in simbiosi con il tecnico toscano. I risultati, per il momento, non sono ancora arrivati, ma il tour de force a cui è stato sottoposto il Napoli era proibitivo quasi per chiunque, soprattutto nella condizione psico-fisica in cui si trovavano gli azzurri solo poche settimane fa. Il gruppo, però, è più unito che mai e a dimostrazione di questo c’è il bellissimo abbraccio al Santiago Bernabeu dopo la rete di Anguissa.

Futuro Anguissa: tifosi azzurri spaventati

Proprio Frank Anguissa, nel post partita di Real Madrid – Napoli, ha parlato di quanto il cambio di guida tecnica abbia fatto bene alla squadra e all’intero ambiente.

Nonostante la compattezza ritrovata, però, il futuro del centrocampista camerunese potrebbe essere lontano da Napoli. Negli ultimi giorni, infatti, Anguissa è finito al centro di voci di mercato che vedrebbero la Juventus di Cristiano Giuntoli fortemente interessata.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilanciato queste voci di mercato. Secondo il noto giornalista, infatti, pare che non ci sia solo la Juventus sul centrocampista numero 99 del Napoli.

Questo preoccupa fortemente i tifosi in vista del mercato di gennaio, ma soprattutto della prossima estate quando grandi trasferimenti potrebbero essere portati a termine con maggior facilità.