De Laurentiis: “Ringrazio Spalletti, ha lavorato bene”, poi sorpresa sullo scudetto

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla passata stagione e sul presente azzurro.

La passata stagione del Napoli ha lasciato un segno indelebile sulla Serie A e anche sulla città partenopea, con i beniamini azzurri diventati eroi eterni.

Oltre ai giocatori, Luciano Spalletti, tecnico di quella fantastica squadra, è stato in grado di coniugare alla perfezione le caratteristiche umane e tecniche del materiale a propria disposizione, creando un’amalgama perfetto in grado di incantare in Italia ed Europa.

ADL su Spalletti e l’obiettivo scudetto

Premiato ai Gazzetta Awards, su una nave da crociera MSC, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo ex tecnico, rimembrando i momenti difficili dell’estate 2023:

“Al termine del primo anno, ci ritrovammo a sostituire 6 beniamini, la piazza non era contenta, i tifosi erano contro di me che avevo scelto di sostituire delle colonne. Spalletti è stato bravissimo a coniugare il prima e il dopo, facendo rendere al massimo i nuovi arrivati. Bisogna ringraziarlo il primis, è stato in grado di modellare il gruppo come pochi”.

Il patron ha poi proseguito sugli obiettivi stagionali, in particolare quello della riconferma, che ormai appare quasi impossibile: