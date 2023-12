Cannavaro trova casa? Il club pensa a lui come nuovo tecnico

Potrebbe essere una nuova esperienza su una panchina per Fabio Cannavaro. A dare la notizia è Sky Sport

Le sensazioni di alcuni tifosi che pensavano a Fabio Cannavaro come nuovo allenatore del Napoli non erano poche. Durante la partita casalinga contro l’Empoli, costata l’esonero a Rudi Garcia, il pallone d’oro 2006 era stato visto in tribuna accanto al presidente Aurelio De Laurentiis.

Tutto faceva pensare ad un clamoroso approdo sulla panchina azzurra in veste da allenatore, ma alla fine il club ha preferito affidarsi all’esperienza di Walter Mazzarri. Secondo Sky Sport, tuttavia, Fabio Cannavaro potrebbe presto accasarsi ad una nuova squadra.

Contatti in corso

Stando a quanto riportato oggi da Sky Sport, ci sarebbero contatti in corso tra Fabio Cannavaro e l’Adana Demirspor. La squadra milita nel campionato turco e noi la conosciamo per essere quella di Mario Balotelli. La squadra turca, allenata da Vincenzo Montella durante la scorsa stagione, potrebbe nuovamente servirsi di allenatore italiano.

È molto vicino l’accordo tra l’ex difensore campione del mondo e l’Adana Demirspor. Cannavaro andrebbe a rimpiazzare Patrick Kluivert sulla panchina del club turco. Sarebbe la settima esperienza come allenatore per il tecnico napoletano dopo Benevento, Al Ahli, Guanghzou per due volte, Tianjin, Al Nassr e la Nazione cinese. Per Sky Sport la fumata bianca è questione di giorni.