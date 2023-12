LIVE – Gran Galà del Calcio 2023: tutti i premiati del Napoli

Una serata tinta d’azzurro quella del Gran Galà del calcio 2023, come facile da aspettarsi dopo lo scudetto ottenuto pochi mesi fa.

Ci siamo, alle ore 20 circa, a Milano, è partito il Gran Galà del Calcio 2023, arrivato alla sua undicesima edizione. L’evento, che riguarderà non solo la categoria maschile, prevede la premiazione di calciatori e tecnici dei campionati italiani.

Tanti i volti azzurri presenti alla premiazione, come prevedibile tra l’altro, in virtù di una stagione 2022 – 23, conclusasi da pochi mesi e che ha visto il Napoi conquistare il suo terzo scudetto, in uno dei campionati più dominati degli ultimi 10 anni.

Sono ben 5 gli azzurri candidati alla top 11, a partire dalla difesa, con l’ormai ex Kim, miglior difensore del campionato, in lizza per il premio. A centrocampo, forti le nomination di Lobotka e Piotr Zielinski, mentre davanti, appaiono quasi certi della loro presenza Kvaratskhelia ed Osimhen.

Scontata la nomination per Luciano Spalletti, favorito al titolo di miglior allenatore. Infine, un po’ d’azzurro anche per il titolo di miglior giovane della Serie B, con l’attuale portiere dell’Empoli, Elia Caprile, girato ai toscani in prestito dal Napoli, in lizza per la vittoria.

Premi Napoli, Kvara vince il premio per il gol più bello

La premiazione è iniziata da qualche minuto e c’è grande attesa per i tantissimi giocatori del Napoli presenti in sala.

LIVE 21:25: Pochi istanti fa è salito sul palcoscenico Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha ricevuto il premio per il gol più bello della scorsa stagione. La rete che gli è valsa il premio è la straordinaria serpentina contro l’Atalanta quando mise a sedere l’intera difesa della dea.

Sul palco del Gran Galà del Calcio, il numero 77 azzurro ha ringraziato i tifosi per averlo votato.

Di seguito le sue parole: