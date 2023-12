De Laurentiis ricorda lo Scudetto vinto: bel messaggio ai tifosi azzurri

Serata speciale per il Napoli al Gran Galà del Calcio. Sul palco presente anche Aurelio De Laurentiis che ha ricordato lo scudetto.

Tanto Napoli presente al Gran Galà del Calcio. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto, sono stati premiati in gran numero. In sala sono presenti Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka. Oltre a loro, in lizza per i premi c’è anche Kim MinJae che oggi veste la maglia del Bayern Monaco.

Non solo calciatori azzurri presenti al Gran Galà del Calcio. Anche la dirigenza azzurra è stata premiata. Sul palco, infatti, è salito il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis per ricevere il premio alla miglior società dell’anno. Oltre al presidente, al Gran Galà del Calcio è presente anche il recente passato azzurro. Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono stati premiati come miglior allenatore e miglior dirigente della passata stagione.

Premiato De Laurentiis, le parole del patron azzurro

Aurelio De Laurentiis è salito sul palco per ricevere il premio vinto dal suo Napoli come la miglior società della passata stagione.

Il patron azzurro ha voluto ricordare lo scudetto vinto nella passata stagione e ha voluto ringraziare in modo particolare Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Di seguito le sue parole: