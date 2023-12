Occasione dal Lipsia: un nuovo esterno per il Napoli

Il Napoli sta studiando diversi colpi da poter piazzare sul calciomercato: gli azzurri possono cogliere un’occasione clamorosa dal Lipsia.

Il club partenopeo sta vivendo un periodo di rifondazione totale. L’estate 2023 è stata quella del primo passaggio di consegne che al momento non è stato fortunatissimo, consdiderando i risultati che stanno maturando fino a questo momento. La cura Mazzarri dovrà essere decisiva e riportare il Napoli a lottare per i grandissimi risultati a cui sono stati abituati i tifosi negli ultimi anni.

Per l’estate 2024, però, potrebbe esserci un’altra mini rivoluzione, con diversi cambiamenti nella rosa. Ci sono tanti calciatori che possono dire addio e per questo motivo la società ha iniziato a studiare nomi nuovi che possono fare al caso del club.

Calciomercato Napoli, scaricato dal Lipsia: occasione per l’estate

Il calciomercato è una delle parentesi più importanti nella stagione di un club. Le società durante le sessioni di trasferimenti possono modificare radicalmente le rose e di conseguenza gli obiettivi stagionali. La scorsa estate il Napoli ha cercato di tenere intatta l’ossatura della squadra ma c’è stato qualche problemino nella progettazione che ha portato alle difficoltà che oggi tutti possono vedere.

Per la prossima estate, però, si stanno già mettendo le basi per un calciomercato migliore. E un colpo di livello straordinario potrebbe arrivare dal Lipsia.

Secondo quanto riferisce 442.com, il Galatasaray non pare avere alcuna intenzione di riconfermare José Ángel Esmoris Tasende – comunemente conosciuto come Angeliño – terzino sinistro spagnolo di proprietà del Lipsia che la scorsa estate si è trasterito in prestito con obbligo di riscatto condizionato in Turchia. La condizione per il trasferimento definitivo sarebbe il raggiungimento delle 20 presenze in stagione e ora il Galatasaray è pronto a metterlo fuori rosa.

Fino a questo momento ha già giocato 18 partite (8 in campionato, 5 nei gironi di Champions League e 5 nei preliminari) ma il club turco sembra aver deciso di non utilizzarlo più fino al termine della stagione.

In estate, dunque, il terzino mancino classe ’97 farà ritorno al Lipsia ma solo per un brevissimo lasso di tempo perché per il Lipsia è cedibile e il suo profilo può diventare molto appetibile per un club come il Napoli.

Con Mario Rui e Olivera non ci sono troppe garanzie dal punto di vista fisico né tattico e per questo Angeliño può diventare il colpo a sorpresa per la prossima stagione. In Bundesliga ha dimostrato di avere qualità eccelse e sarebbe pronto per un altro step di qualità nella sua carriera firmando per un club come il Napoli. Il Lipsia è disposto a cederlo a titolo definitivo e anche a cifre relativamente basse – 7-8 milioni di euro – considerando il contratto in scadenza nel 2025.