“Giuntoli danneggia il Napoli”: il retroscena fa infuriare gli azzurri

Azzurri infuriati per un episodio, c’entra l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus da questa stagione

Un’estate di calciomercato da dimenticare per gli azzurri, o quasi. L’obiettivo conclamato per la dirigenza di Castel Volturno era sicuramente acquistare un forte centrale difensivo che andasse a sostituire Kim Min-jae. Il sudcoreano, arrivato nella stagione dello scudetto, aveva avuto un impatto incredibile sulla piazza trascinando, a suon di sontuose prestazioni difensive, i suoi alla vittoria del campionato. Con la partenza del sudcoreano, già ormai certa da alcuni mesi, i tifosi si aspettavano che la dirigenza avesse pianificato da subito l’acquisto di un forte centrale difensivo che non lo avesse fatto rimpiangere.

Dopo la partenza di Kim Min-jae sono stati trattati dalla dirigenza diversi giocatori in quel ruolo. Tanti sono stati i nomi proposti e cercati di Aurelio De Laurentiis e dai suoi scout di mercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la partenza di Cristiano Giuntoli, direzione bianconera di Torino, i piani della dirigenza sono cambiati. Il quotidiano scrive che nonostante siano stati trattati tanti giocatori, alla fine non si è riuscito a chiudere per nessuno di questi. Adesso con gli infortuni di Mario Rui e Mati Olivera, c’è emergenza in difesa. Walter Mazzarri che è costretto a schierare Juan Jesus, uno dei pochi centrali a disposizione, come terzino sinistro.

Scout del mercato azzurro poco efficace

Un’analisi odierna, come raccontato precedentemente, del Corriere dello Sport ha fatto capire che, senza Giuntoli, il mercato degli azzurri fatica a decollare. Quest’estate sono stati trattati difensori giovani, dall’ottimo potenziale e già ben piazzati nei campionati europei. Erano stati trattati Killman, Le Normand, Itakura, Danso, Mavropanos: tutti giocatori accomunati da altezza e forza fisica e visione di gioco, cose che quest’anno stanno mancando. Alla fine è arrivato il brasiliano Natan che, nonostante stia facendo prestazioni tutto sommato positive, sembra ancora non riuscire a trovare un livello che lo marchierebbe a top player come Kim.

Arrivati a questo punto, come sottolineato dal quotidiano sportivo, per superare l’emergenza difesa occorre certamente andare sul mercato ed acquistare un difensore centrale che possa aggiungersi all’organico partenopeo. La partenza dell’ex direttore Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, secondo il Corriere ha quindi creato un vuoto nella dirigenza partenopea. L’emergenza in difesa, a questo punto, potrebbe essere colmata soltanto con qualche ottimo acquisto nel mercato di riparazione.