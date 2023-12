Calciomercato, irrompe il Liverpool: offerta già a gennaio per il gioiello del Napoli

Il calciomercato invernale potrebbe vedere improvvisamente il Napoli protagonista, il Liverpool intende fare un’offerta agli azzurri.

Giornate cruciali per capire quale sarà la stagione che dovrà affrontare il Napoli. Le sfide contro Inter prima e Juventus poi ci diranno quale sarà il campionato che la squadra di Walter Mazzarri riuscirà a disputare: se da vertice puntando allo scudetto, oppure se concentrarsi sulla conquista di un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

E mentre la squadra, guidata da Mazzarri, punta a fare il meglio sul campo, la società deve guardarsi intorno per quel che riguarda il calciomercato. La sessione invernale si avvicina e possibili affari potrebbero concretizzarsi, anche in modo inaspettato. In casa Napoli c’è da risolvere lo spinoso caso riguardante i rinnovi dei contratti. E se nelle scorse ore il presidente De Laurentiis ha annunciato l’accordo imminente per il prolungamento con Osimhen, ma la situazione più spinosa è quella che riguarda Piotr Zielinski.

Zielinski via a gennaio, il Liverpool propone un’offerta al Napoli

Il polacco, infatti, ha un contratto in scadenza soltanto tra pochi mesi, ovvero a giugno 2024. Il Napoli da settimane dialoga con l’agente di Zielinski per cercare un accordo in extremis, ma più il tempo passa e più le speranze per giungere alla firma diminuisce. Mentre ad aumentare sono le pretendenti al cartellino del centrocampista ex Empoli e Udinese.

In Serie A, non è un mistero, ci stanno pensando la Juventus e soprattutto l’Inter, con Beppe Marotta da sempre attendo sul mercato dei potenziali calciatori svincolati. Zielinski già a febbraio potrebbe firmare con la sua nuova squadra, lasciando il Napoli a zero euro. Condizione per un 29enne, ancora nel pieno della carriera, non ideale per un club come il Napoli che dalle cessioni dei propri calciatori ha sempre racimolato denaro necessario per rimpolpare il proprio bilancio.

Ecco perché nelle ultime ore si fa lago un’ipotesi nuova: la possibile cessione a gennaio di Zielinski. Il Napoli, conscio del valore del polacco, non sarebbe disposto a cederlo in Serie A, bensì attenderebbe offerte dall’estero, dove di certo non mancano estimatori. Uno di questi è a Liverpool e si chiama Jurgen Klopp. Anche secondo la stampa britannica, infatti, non è da escludere una possibile offerta a gennaio dei Reds, pronti a mettere sul piatto circa 4 milioni di euro come indennizzo per il Napoli.

Da capire se la cifra basterà a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis, con il Napoli che intanto sta accendendo i riflettori su un vecchio pallino che potrebbe prendere proprio il posto di Zielinski in rosa. Ovviamente parliamo di Lazar Samardzic, con cui c’era già stata una trattativa con l’Udinese in estate, poi tramontata. I tempi per l’acquisto potrebbero essere diventati improvvisamente maturi adesso, Zielinski permettendo.