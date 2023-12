Brutto infortunio per l’ex Napoli: esce in barella, c’è preoccupazione

Non arrivano buone notizie da un ex Napoli: il calciatore, che ha detto di recente addio al club azzurro, è stato costretto a uscire per un brutto infortunio alla spalla.

È stato uno di quei calciatori da cui i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa in più, ma in carriera Fabian Ruiz comunque sta riuscendo a togliersi molte soddisfazioni, arrivando a giocare in un club di livello come il Paris Saint-Germain.

Ed è proprio sul calciatore spagnolo che non arrivano notizie confortanti: nel corso dell’ultima sfida tra i parigini e Le Havre, in trasferta, l’ex azzurro è stato costretto a uscire dal campo per un brutto infortunio.

Infortunio Fabian Ruiz: i dettagli

Tegola per il Paris Saint-Germain del tecnico Luis Enrique, ex obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis in estate per sostituire Luciano Spalletti.

Problema alla spalla per l’ex azzurro, che dopo solo sei minuti di gioco è stato costretto a lasciare il campo dopo un contatto con Kuzyaev. Il calciatore ha immediatamente chiesto il campo, per poi uscire in barella, mostrando un’evidente sofferenza alla spalla.