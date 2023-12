Rinnovo Osimhen, svolta con l’agente a Madrid: cos’è successo con De Laurentiis

Aggiornamenti anche dal massimo esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, in merito al rinnovo del bomber azzurro, Victor Osimhen.

“Per Osimhen siamo alla firma, messa in stallo da questa estate”, parole improvvise, un raggio di sole a ciel scuro, per stravolgere la classica citazione. Aurelio De Laurentiis ha annunciato quest’oggi la chiusura dell’accordo per il rinnovo di Victor Osimhen, bomber principe del Napoli.

Forse la trattativa più lunga della gestione del patron, che fin da questa estate, nei nove incontri divisi con l’agente Calenda tra Dimaro e Castel di Sangro, ha provato in tutti i modi a blindare quello che rappresenta un patrimonio tecnico ed economico.

Rinnovo Osimhen, Di Marzio svela i dettagli

Ad esser più chiaro ci ha pensato il massimo esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che attraverso il suo portale ha svelato il retroscena che avrebbe cambiato le carte sul tavolo.

Secondo il figlio d’arte, De Laurentiis si sarebbe incrociato a Madrid con il procuratore Calenda, un incrocio e colloquio veloce, in cui il leader della FilmAuro si sarebbe dichiarato pronto a rispettare le condizioni pattuite questa estate.

Cosa manca quindi? Di base nulla, servirà però finalmente apporre le firme necessarie, mettendo nero su bianco quello che rappresenterebbe il rinnovo più esoso della gestione De Laurentiis. Per ora, secondo Di Marzio, non ci sarebbero però incontri programmati. Staremo a vedere.