Napoli-Inter, Hamsik lancia gli azzurri: sentite cosa ha detto

Alla vigilia di Napoli-Inter, ecco arrivare le graditissime dichiarazioni in orbita azzurra. Sul match è infatti intervenuto Marek Hamsik.

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli ed Inter, prevista in quel del Maradona alle ore 20.45 di domenica 3 dicembre. Un match, questo, che segnerà il ritorno di mister Walter Mazzarri d’innanzi al pubblico partenopeo per la prima volta dopo 10 anni, e che sicuramente sarà in grado di far capire se questi azzurri sono in reale ripresa o se la vittoria sull’Atalanta è stata solo un fuoco di paglia. L’incontro ha dunque assunto dei connotati così importanti che molti ex azzurri sono intervenuti sul caso, partendo da Insigne (che sarà presente allo stadio) e culminando con Marek Hamsik. Lo slovacco si è infatti espresso con una chiara e lampante sentenza sull’imminente sfida.

Napoli-Inter, le parole di Hamsik

A caricare il pubblico di Napoli in vista dell’imminente sfida con l’Inter ci ha pensato il fu capitano azzurro Marek Hamsik. Lo slovacco è infatti intervenuto a margine dei sorteggi dei gironi di EURO2024 ai microfoni di SkySport, dispensando parole positive nei confronti della squadra azzurra. In particolare, il fu diciassette ha saputo fare leva sul fattore pubblico, da qualche tempo venuto meno in seguito alle molte sconfitte casalinghe. “Il Napoli è sempre forte in casa, sono sicuro che il pubblico spingerà la squadra a fare del proprio meglio“, quanto dichiarato dall’ex centrocampista.

Hamsik ha quindi chiuso il proprio discorso aggiungendo motivazioni alle proprie parole di cui sopra. “Il Napoli è un’ottima squadra. Oltre tutto, quella con l’Inter sarà la sfida di ritorno “a casa” di Mazzarri, e credo che tutti faranno il massimo per questo motivo, che siano giocatori o tifosi“, la sentenza.