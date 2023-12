EURO2024, notizia sui giocatori del Napoli: gioie e dolori per gli azzurri

Giungono importanti notizie in casa Napoli in vista dei prossimi campionati europei. Sono infatti ufficiali le avversarie degli azzurri ad Euro2024.

L’odierno pomeriggio è stato caratterizzato dai sorteggi della fase a gironi dei prossimi campionati europei. EURO2024 ha infatti conosciuto gli accoppiamenti definitivi che daranno vita al proprio percorso questa estate, con il tutto deciso tramite il consueto sorteggio svoltosi all’Elbphilharmonie di Amburgo. In terra tedesca sono quindi arrivati i primi verdetti, in grado di scuotere leggermente l’Italia ma soprattutto di far nascere diverse tipologie d’umore in casa Napoli. A non tutti gli azzurri è infatti andata bene, con alcuni calciatori del club partenopeo che saranno chiamati ad una vera e propria impresa estiva. Di seguito, la situazione precisa.

EURO2024, i gironi dei calciatori del Napoli

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

Si parte subito con la più scontata, con l’Italia dell’ex Luciano Spalletti. Ai Campioni in carica è toccato un girone tutt’altro che semplice, frutto del posizionamento in quarta fascia a bocce ferme. Per Di Lorenzo, Politano, Raspadori e (forsre) Meret saranno infatti Spagna, Corazia ed Albania le formazioni contro cui confrontarsi. Una situazione alquanto insidiosa, ma non propriamente in possibile.

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

Decisamente insidioso è invece lo scenario capitato a Jesper Lindstrom. La Danimarca, reduce da una semifinale persa contro l’Inghilterra nella scorsa edizione della competizione, ha infatti incrociato il proprio cammino con Inghilterra, Serbia e Slovenia. Un girone che avrà sicuramente modo di regalare spettacolo, i danesi che dovranno senz’altro lottare con serbi e sloveni per riuscire a tenere il passo dei favoriti britannici.

GRUPPO D

Polonia /Galles/Finlandia/Estonia

/Galles/Finlandia/Estonia Olanda

Austria

Francia

Ecco ora a voi la situazione più drammatica di tutte. Trattasi di quella inerente a Piotr Zielinski, cui scenario appare alquanto proibitivo. Per giungere nella fase a gironi di EURO2024 infatti, la Polonia dovrà superare un ostico turno play-off contro Galles, Finlandia ed Estonia. Il tutto, per poi trovarsi a completare il girone più tosto di tutta la competizione, composto da Francia, Olanda ed Austria. Poteva certamente andar meglio a Zielinski e compagni.

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda

Molto più contento è invece Stanislav Lobotka, a causa del favorevole sorteggio toccato alla sua Slovacchia. La compagine ha infatti pescato il Belgio dalla prima fascia nonché la Romania dalla terza, in attesa del quarto team che verrà fuori dallo spareggio tra Israele, Bosnia, Ucraina ed Islanda. Esclusa la minaccia belga, tale situazione appare più che agevole per Lobotka e compagni.

GRUPPO F

Turchia

Georgia /Gracia/Lussembrugo/Kazakistan

/Gracia/Lussembrugo/Kazakistan Portogallo

Repubblica Ceca

Veniamo adesso ai principali dubbi. Il primo, è quello di Mario Rui, cui convocazione con il Portogallo è ad oggi fortemente in dubbio. In caso il terzino trovasse però la convocazione, si imbatterebbe in un cammino molto alla portata per la propria Nazione. Sicuri sono infatti gli accoppiamenti con Turchia e Repubblica Ceca, con la quarta squadra che verrà decisa tramite play-off. Play-off che potrebbero inoltre regalare un possibile incrocio tra azzurri.

Nella lotta per finire nel girone del Portogallo è infatti implicata la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. Georgia, Kazakistan e Lussemburgo gli scogli da superare per l’ex Dinamo Batumi. In caso ciò dovesse accadere, non è esclusa una possibile rivalsa georgiana all’interno del gruppo.