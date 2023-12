Calciomercato, il Napoli anticipa un colpo per l’estate a gennaio? Affare dalla Ligue 1

Il Napoli è pronto a tornare sul mercato per rinforzare la rosa. Un colpo per giugno può essere anticipato già a gennaio.

Il Napoli sembra finalmente tornato a vita. I mesi sotto la guida di Rudi Garcìa si sono rivelati nefasti. Il feeling tra il tecnico francese e la piazza partenopea non c’è mai stato. Quello che ha penalizzato maggiormente l’inizio stagione del Napoli, però, è stato il rapporto non idilliaco tra il tecnico francese e la squadra campione d’Italia. Gli azzurri, infatti, non sono riusciti ad entrare in sintonia con Garcìa e con il suo staff. Nel corso di questi mesi sono stati diversi gli episodi che hanno fatto pensare a dei malumori all’interno dello spogliatoio. il può eclatante, ovviamente, è quello che ha visto protagonista Victor Osimhen. Durante Bologna-Napoli, infatti, Osimhen si ha criticato il tecnico francese per la scelta di sostituirlo con Giovanni Simeone. Il problema, ovviamente, non era l’ingresso del Cholito, bensì la scelta di non giocare gli ultimi minuti di partita con la doppia punta per provare a vincere la sfida dello Stadio Dall’Ara.

Con la sconfitta subita in casa contro l’Empoli, la storia d’amore tra il Napoli e Rudi Garcìa si è definitivamente conclusa. Aurelio De Laurentiis si è trovato costretto ad intervenire per provare a salvare la stagione. Al posto del tecnico francese è tornato sulla panchina azzurra Walter Mazzarri. Gli azzurri, nelle prime due uscite stagionali sotto la guida del tecnico toscano hanno ben figurato. Il feeling tra il tecnico di San Vincenzo e Mazzarri si è subito instaurato. A dimostrazione di ciò ci sono le parole di Frank Anguissa nel post partita di Real Madrid-Napoli. Secondo il centrocampista camerunese, ora la squadra è tornata compatta e pronta per fare risultato contro qualsiasi avversario. Sicuramente un’ottima iniezione di fiducia in vista della delicata sfida di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Mercato Napoli, gli azzurri pensano ad un colpo già a gennaio

Come detto, il Napoli, ora sembra pronto per affrontare qualsiasi avversario. Come dimostra la sfida contro il Real Madrid, però, qualcosa nel reparto difensivo deve ancora essere messo a posto.

Il Napoli, inoltre, potrebbe decidere di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. In pole position ci sarebbe Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille. Djalò piaceva già lo scorso anno agli azzurri e ora il Napoli sembra pronto a tornare alla carica.

Il contratto di Tiago Djalò scade nel 2024, ma la concorrenza sul difensore è molto importante. Per questo motivo, il Napoli potrebbe provare a prenderlo già a gennaio in modo da anticipare la concorrenza.