“Affare impossibile”: l’annuncio di Romano riguarda il pallino del Napoli

È stato a lungo seguito dal Napoli in estate, ma il suo no a sorpresa è una delusione che ancora fa male all’intera piazza. In vista di gennaio, si era parlato di un possibile riavvicinamento in Europa, ma l’esperto di mercato Fabrizio Romano spegne ogni rumors.

Non è affatto un mistero che Gabri Veiga sia stato veramente a pochissimi passi dal Napoli. Sembrava tutto fatto, verso metà agosto, per le sue visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il club azzurro, ma l’improvviso dietrofront legato all’accordo con l’Al-Ahli fu un vero e proprio colpo al cuore per i tifosi, che pregustavano i lampi di classe del giovane spagnolo ex Celta Vigo.

La scelta, fatta in una fase della carriera in piena rampa di lancio, ha fatto discutere in molti tra l’Italia e la Spagna, tant’è che lo stesso centrocampista del Real Madrid Toni Kroos usò toni molto duri nei confronti del giovane calciatore spagnolo, definendo vergognoso lo scenario che si era appena palesato. Ma le sorprese riguardo Gabri Veiga, forse, sono destinate a non finire qui: nelle scorse settimane, infatti, si è vociferato di un possibile ritorno (a titolo temporaneo, ndr) proprio al Celta Vigo, club da cui l’Al-Ahli lo ha strappato alla società di Aurelio De Laurentiis. L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, però sembra spegnere ogni possibilità a riguardo: scopriamo insieme quello che è stato l’annuncio del giornalista sul suo profilo X (ex Twitter, ndr).

Gabri Veiga torna al Celta Vigo? La notizia viene smentita da Romano

Ha fatto parlare tutti nel corso della scorsa sessione di calciomercato Gabri Veiga, calciatore con cui il Napoli aveva difatti raggiunto un accordo, salvo poi il dietrofront da parte dell’entourage dello spagnolo, ma anche del giocatore stesso che, alla fine, ha accettato di buon grado lo sbarco nel campionato dell’Arabia Saudita.

Di recente, però, si è parlato di un suo possibile ritorno al Celta Vigo, che avrebbe sondato l’eventualità di poterlo portare di nuovo ne La Liga in prestito dall’Al-Ahli. Notizia che, a qualche settimana di distanza è stata smentita dall’autorevole esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Il giornalista, sul suo profilo X ufficiale, ha scritto:

“Non ci sono ancora cambiamenti sulla situazione del destino di Gabri Veiga, malgrado le voci riguardanti il possibile ritorno al Celta Vigo: l’Al Ahli lo considera un giocatore chiave, molto soddisfatto del suo impatto”.

Sembra essere impossibile, dunque, un ritorno prestito per il calciatore spagnolo, che con ogni probabilità resterà anche nel mercato di gennaio in Arabia Saudita.