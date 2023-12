Il nuovo terzino arriva dall’Arsenal: scaricato dai Gunners

Il Napoli sta già valutando qualche nome nuovo da poter portare in azzurro per la prossima estate: serve un nuovo terzino.

Gli azzurri stanno vivendo diversi problemi in questa stagione, anche a causa degli infortuni e la situazione è da tenere sotto controllo per evitare di cadere in continui errori e in momenti di disagio. La dirigenza si è messa già al lavoro per cercare nuovi calciatori che possano fare al caso del Napoli, quindi di un certo valore ma che non siano troppo dispendiosi.

Il futuro del Napoli passa necessariamente anche dal calciomercato. Per la prossima stagione tutto dipenderà da come finirà questa annata. L’obiettivo è terminare il campionato tra i primi quattro posti, così da assicurarsi un posto in Champions League.

Calciomercato Napoli, c’è un’occasione dall’Arsenal

Il Napoli sta studiando diversi profili da poter portare in azzurro per la prossima stagione. Ci sono molti calciatori importanti che possono fare al caso del Napoli per migliorare ancora di più la rosa e renderla più competitiva sia in Serie A che in Europa.

Micheli e Meluso hanno già ricevuto dal presidente De Laurentiis il via libera per cercare nuovi calciatori in diverse zone del campo, ma sempre di un certo livello economico e utili allo sviluppo del gioco partenopeo.

Secondo quanto filtra dal Daily Mail, il Napoli potrebbe pensare di tesserare Kieran Tierney nel calciomercato estivo. Il terzino sinistro scozzese non ha trovato spazio con Arteta ed è stato ceduto in prestito alla Real Sociedad la scorsa estate. Un infortunio lo ha tenuto fuori per diverse settimane a Alguacil ha trovato un nuovo assetto senza di lui.

Per questo motivo non è intenzionato a riscattare lo scozzese che in estate, dunque, tornerà all’Arsenal ma per partire a titolo definitivo. Gli azzurri sulla fascia mancina sono spesso in affanno, con Mario Rui che è diventato un comprimario e Olivera che non sempre riesce a mettere in mostra le sue qualità. La società potrebbe pensare di dire addio a uno dei due per punare su un calciatore esperto come Tierney.

Con l’Arsenal ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi non troppo vicino, ma i Gunners intendono cederlo per sfoltire la rosa e quindi non hanno pretese economiche esagerate. Acquistato per 27 milioni dal Celtic – che in estate farà concorrenza al Napoli per riportarlo in Scozia – il laterale mancino potrebbe diventare un’occasione per il Napoli per 15 milioni di euro.