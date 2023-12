Basta con Meret, cessione decisa: offerto a un club di Serie A

L’ultima prestazione di Alex Meret contro il Real Madrid ha fatto definitivamente stancare la dirigenza del Napoli. L’errore contro i Blancos ha portato i dirigenti azzurri a volerne liberarsene già a giugno.

Il Napoli ha compiuto una buona prestazione contro il Real Madrid, contro cui si potrebbe potuto strappare un pareggio o addirittura una vittoria storica. Purtroppo però l’ennesimo errore di Meret sul tiro che poi è valso il gol del momentaneo 3-2 di Nico Paz ha pregiudicato il match.

Stavolta i dirigenti del Napoli hanno deciso di non chiudere un occhio sull’errore del portiere azzurro, che in estate potrebbe salutare il club.

L’errore col Real Madrid costa caro a Meret: il Napoli non rinnoverà il contratto

Alex Meret è ormai da diverse stagioni all’interno dell’organico del Napoli. Il portiere italiano è arrivato quando era giovanissimo, con il Napoli che ha puntato forte su di lui auspicandosi che diventasse un futuro campione. Tra molti alti e bassi, complice l’alternanza con i colleghi di reparto (Ospina su tutti, ndr.), Meret non ha mantenuto le promesse che gli vennero affibbiate da giovanissimo.

Il portiere azzurro solo nella passata stagione si è guadagnato il ruolo di titolare tra i pali del Napoli,alla sua quinta stagione nel club. È vero anche che nella passata stagione è arrivato lo scudetto, ma Meret è stato chiamato in causa pochissime volte, visto un reparto difensivo solidissimo. Con l’addio di Kim ed una difesa che scricchiola, sono tornati a vedersi gli errori di Meret, che giunto alla sesta stagione al Napoli è ancora in forte discussione tra dirigenti e tifosi. Con il contratto che ormai volge in scadenza a giugno 2024 – anche se c’è l’opzione per il rinnovo fino al 2025 – l’idea è quello di lasciarlo partire a zero. Meret sarebbe già stato proposto dal suo agente un club di Serie A per la prossima stagione.

L’agente di Meret lo offre all’Inter per la stagione 2024/2025

Le continue critiche a Meret a causa dei suoi errori importanti tra i pali sembrano ormai il tramonto del rapporto tra il portiere ed il Napoli. Difatti la dirigenza non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a Meret, che dunque in estate potrebbe salutare il club a parametro zero.

Il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi lancia un’ipotesi clamorosa sul futuro di Meret: “E’ stato offerto Meret all’Inter, dato che è in scadenza con il Napoli: da svincolato può essere un’alternativa interessante da alternare a Sommer”. Dunque Meret sarebbe stato offerto all’Inter a parametro zero, che però al momento non ha dato una risposta. Qualora l’Inter decidesse di ingaggiarlo, Meret sarebbe l’alternativa di Sommer, e dunque il secondo portiere dei nerazzurri. Staremo a vedere come proseguirà la vicenda nel corso dei prossimi mesi. Una cosa ad oggi sembra certa: Meret a giugno saluterà definitivamente il Napoli.