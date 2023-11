Allarme in casa Juve: c’entra la sfida contro il Napoli

Un vero e proprio filotto di big match di fuoco per il Napoli di Walter Mazzarri, che è chiamato a dare quante più risposte possibili per evitare di allontanarsi ulteriormente dalla vetta della classifica. Intanto, arrivano notizie in casa Juve in vista del match dell’8 dicembre.

Non un momento particolarmente semplice per il Napoli, chiamato a un tour de force di fuoco non appena si è conclusa la terza sosta stagionale per gli impegni delle varie Nazionali. Subito esami cruciali per Walter Mazzarri, tecnico su cui Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare dopo l’inevitabile esonero di Rudi Garcia. La missione è quella di riaccendere, ove possibile, le speranze tricolore dei partenopei, anche se l’Inter dista già ben otto punti in classifica. Contro l’Atalanta, i partenopei hanno avuto già di rosicchiare due punti sia sulla squadra di Simone Inzaghi che sulla Juve (dato il pareggio per 1-1 nell’ultimo derby d’Italia, ndr). Bianconeri che, dopo la sfida del Maradona proprio contro i nerazzurri del Diego Armando Maradona, saranno gli avversari prossimi dei Campioni d’Italia in carica.

Proprio in casa Juve scatta l’allarme in vista dello scontro diretto contro il Napoli, in programma all’Allianz Stadium il prossimo 8 dicembre. La conferma arriva direttamente dal giudice sportivo, che mette in diffida un bianconero (ma non è l’unico, ndr). Scopriamo insieme chi sono i due giocatori che rischiano di saltare il big match contro gli azzurri di Mazzarri in caso di ammonizione nella sfida contro il Monza di Raffaele Palladino.

Cambiaso e Gatti diffidati: rischiano per il Napoli

Grande attesa in casa Napoli per la prossima sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma al Diego Armando Maradona per domenica, ma è ovvio che uno sguardo i tifosi lo danno anche al match dell’8 dicembre contro la Juventus.

Dalla Continassa, arriva una notizia che tiene in apprensione il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, che rischia di poter fare a meno di due titolari come Cambiaso e Gatti. L’esterno, infatti, è entrato in diffida in seguito alla quarta ammonizione in campionato rimediata contro l’Inter, raggiungendo così il centrale ex Frosinone nell’elenco dei possibili squalificati. Nel caso in cui i due dovessero rimediare un’ammonizione anche nel prossimo match contro il Monza, ecco che il giudice sportivo sarebbe costretto a squalificarli per un turno: in tal caso, il match in questione è quello contro il Napoli di mister Walter Mazzarri, in programma dopo la sfida di domenica contro l’Inter.