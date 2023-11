Futuro Napoli, indizio dal tecnico? Le parole

Le parole in merito al tecnico potrebbero suggerire ad un approdo in casa Napoli. I tifosi, colpiti dalle dichiarazioni, osservano la situazione.

Il ritorno di Walter Mazzarri ha contribuito a donare nuova fiducia in casa Napoli, dove sin da subito si è tornati alla vittoria contro l’Atalanta. Degli azzurri diversi quelli scesi quindi in campo a Bergamo, con la squadra ed i tifosi dimostratisi contenti e disponibili verso il neo allenatore. Lo stesso neo allenatore che, con ogni probabilità, rimarrà all’ombra del Vesuvio soltanto fino a giugno 2024, e che costringerà Aurelio De Laurentiis e lo staff Napoli alla ricerca di un nuovo tecnico in estate. Tra le tante ipotesi, una in particolare ha colpito i tifosi partenopei nelle ultime ore, a causa delle sorprendenti dichiarazioni che hanno fatto sognare i supporter.

Simeone-Napoli, il “cholito” chiama il “cholo”

In attesa del calcio d’inizio di Real Madrid-Napoli, molti sono stati gli azzurri sottoposti ad interviste varie negli ultimi giorni. Oltre a Walter Mazzarri e Giovanni Di Lorenzo, impegnati nella consueta conferenza stampa pre-match, i tifosi hanno avuto modo di poter leggere anche le parole rilasciate da Giovanni Simeone al quotidiano spagnolo Marca. In particolare, ad aver sorpreso i tifosi, quando dichiarato dal “cholito” in merito a suo padre Diego Pablo, protagonista di un singolare evento proprio alle pendici del Vesuvio.

“Al murales di Maradona sei andato?” La risposta di Simeone è tutta da ridere:

“Lì ci si può andare o di mattina o di notte. L’unico modo che ho per godermelo è quello. Solo un pazzo andrebbe lì quando il luogo è affollato, e quel pazzo è mio padre. Andò lì quando vincemmo lo Scudetto ad Udine, a festeggiare con i tifosi. Si mise maschera ed occhiali ed andò, approfittando di un giorno libero. Quando lo chiamai e me lo disse rimasi incredulo”.

Tale rivelazione ha dunque fatto scoccare la scintilla in quel di Napoli, dove del “cholo” Simeone si è già parlato abbastanza. L’attuale allenatore dell’Atletico Madrid era infatti presente nei meandri del Maradona in occasione della festa Scudetto post-Fiorentina, con tale passeggio ad opera del “cholito” che enfatizza ancor di più la carica di indizi. A spegnere leggermente tale scenario, però, lo stesso Simeone Jr, che nel corso dell’intervista sopracitata ha rivelato di non gradire particolarmente l’ipotesi di essere allenato dal padre un giorno. Anzi, l’attuale attaccante del Napoli ha ribadito di voler approdare in Liga nel futuro, per colmare sempre più la distanza geografica con Diego Pablo. Dichiarazioni che, dopo il rinnovo contrattuale avvenuto qualche giorno fa, suggeriscono quindi ad un ancor lunga permanenza del “cholo” sulla panchina dell’Atletico Madrid.