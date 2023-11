Dove vedere Real Madrid-Napoli in streaming e in TV

Torna la magia della Champions League, in campo Real Madrid contro Napoli. Ma dove sarà possibile vedere il match in tv o in streaming?

Al Santiago Bernabeu alle 21:00 andrà in scena il match tra il Real Madrid e il Napoli. Una partita unica che vedrà scontrarsi la prima del girone contro la seconda. Esigenze diverse ma con un unico obiettivo: vincere e portare a casa 3 punti fondamentali, sia per la classifica ma soprattutto per il morale. Il Real al momento domina la classifica del girone a punteggio pieno, 12 punti in 4 match sin qui giocati, per il Napoli invece i punti sono sette con il Braga appena dietro costretto ad inseguire a 3 punti.

Il nuovo Napoli di Mazzarri riparte dal bel gioco e dalle certezze di Bergamo. Di fatti l’inserimento del nuovo allenatore si è rivelato corretto e Aurelio De Laurentiis pare aver fatto la scelta giusta. Bel gioco, grande cuore e soprattutto grande feeling con i calciatori, come affermato dallo stesso allenatore post match. Al momento la fiducia che ha dato il match con l’Atalanta servirà per scendere al meglio in campo contro il Real, da sempre squadra ostica e contro cui il Napoli non ha mai vinto.

Dall’altra parte arriva il Real Madrid di Carlo Ancelotti, un ex in casa Napoli, che però si trova a fare i conti con l’infermeria. Di fatti sono diverse le assenze dalla coppia di portieri Kepa e Courtois, passando per Tchouameni, senza dimenticare Vinicius e Rodrygo. Assenze che pesano enormemente ma che non hanno ancora fermato i ‘Blancos’. Nelle ultime 5 gare in tutte le competizioni sono arriva 4 vittorie e solo 1 pareggio, a dimostrazione della grande forza di questo gruppo e di un allenatore che sin qui, dall’alto della sua esperienza, sta facendo di necessità virtù.

Dove vederla in TV?

La gara tra Real Madrid e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso l’app scaricabile su tutte le Smart TV oppure registrandosi con le credenziali richieste tramite sito internet. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, che verrà affiancato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini. Poche ore al calcio d’inizio, il Napoli per non proseguire la striscia di pareggi, il Real per confermare la vetta, gli amanti del calcio non vedono l’ora di godersi lo spettacolo e i presenti allo stadio assisteranno ad un atmosfera pazzesca.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Bellingham; Joselu, Brahim Diaz. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri