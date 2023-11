“80 milioni per il Napoli”: sorride De Laurentiis, l’esperto svela tutto

Un risultato che dalla società non era mai stato raggiunto. Aurelio De Laurentiis può esultare del lavoro svolto

C’è un nuovo record in nel nostro campionato di Serie A e questa volta non riguarda numeri sul campo di gioco ma finanziari. Ad averlo stabilito è il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha chiuso la stagione dell’anno scorso con un bilancio favorevole di 80 milioni di euro. Fatturato pari a 359,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 175,9 milioni del 2022. Stando a quanto riportato dal portale specializzato su questa tematica, Calcio e Finanza, sono stati consultati i documenti relativi all’intero fatturato del club partenopeo e la società di Aurelio De Laurentiis, chiudendo con 80 milioni in verde, ha fatto registrare un balzo in avanti significativo.

La scorsa stagione era stato registrato un calo in negativo di 51,9 milioni di euro, con il risultato raggiunto quest’anno, il record è storico. Il primato raggiunto dalla società partenopea è interamente inedito, Calcio e Finanza ha infatti riportato che questo è stato il miglior bilancio mai fatto registrare nella storia di una squadra di Serie A. Il Napoli ha battuto un suo stesso record registrato nell’annata 2016-17, in cui chiuse con un utile in positivo di 66,6 milioni di euro. Medaglia di bronzo invece all’Atalanta dei Percassi che era riuscita a raggiungere 56,7 milioni di utile nel 2020.

Il record spiegato dall’esperto

A spiegare l’impresa finanziaria del Napoli di Aurelio De Laurentiis, è stato Marco Bellinazzo. Il giornalista del Sole 24 Ore ed autore di Calcio & business, il più autorevole e seguito blog dedicato all’economia del calcio, ha parlato come ospite durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, andata in onda sulle reti di Televomero.

Il giornalista ha spiegato che si tratta di un vero è proprio record storico per una squadra di Serie A. Una cosa del genere, a livello finanziario, è stata vista soltanto da squadre inglesi. Conoscendo il potenziale economico dei club della Premier League, Bellinazzo ha spiegato quanto ciò che ha fatto la società partenopea sia significativo. Secondo l’esperto il merito è delle plusvalenze sul mercato e dei quarti di finale raggiunti in Champions League. Sono poi cresciuti tutti i ricavi strutturali da stadio ed è salito il livello delle sponsorizzazioni. Bellinazzo spiega che il Napoli ha fatto una cosa che quasi mai si era vista: vincere lo scudetto nell’anno in cui si era deciso di tagliare il monte stipendi.

“Il Napoli dovrebbe, e credo che ADL ci stia pensando – spiega Bellinazzo – fare degli investimenti sul centro sportivo e poi sullo stadio. Ci sono state migliorie al ‘Maradona’, ma le milanesi da San Siro quest’anno hanno ricavato circa 80 milioni di euro”. “Bisogna però essere consapevoli del fatto che i ricavi di Milan, Inter e Juve sono superiori” , ha poi aggiunto.