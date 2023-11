Vendetta contro il Napoli? La risposta di Ancelotti è da applausi

Carlo Ancelotti ha avuto modo di zittire gli scettici in conferenza stampa. Da applausi la risposta del tecnico sul Napoli.



Si avvicina sempre più la sfida tra Real Madrid ed il Napoli in programma al Bernabeu, con entrambe le squadre che promettono spettacolo tra le mura del campo di Madrid. In particolare, la vigilia della sfida è stata caratterizzata dalla conferenza stampa ad opera di Carlo Ancelotti, intervenuto anche tramite dichiarazioni da applausi nei confronti del Napoli.

Ancelotti zittisce gli scettici, risposta da applausi

L’avventura di Ancelotti sulla panchina del Napoli rappresenta senz’altro una delle poche macchie presenti nella carriera del tecnico. Conclusasi con un esonero e con 0 titoli vinti in una stagione e mezzo infatti, essa è una delle poche esperienze in cui l’ex Milan è apparso chiaramente in difficoltà. Proprio per questo, in molti maliziosamente hanno urlato alla possibile vendetta da parte del tecnico in occasione del doppio confronto con gli azzurri. A sorpresa, invece, la risposta del mister è stata da applausi, con le parole che hanno molto gratificato l’ambiente partenopeo.

“L’esonero con il Napoli l’ha spinta alla ricerca di una vendetta in queste sfide?” Ancelotti da applausi: