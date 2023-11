Real Madrid-Napoli, Modric c’è? I convocati di Ancelotti

Real Madrid-Napoli, arrivano le news sugli infortuni. Ufficiale la lista dei convocati blancos ad opera di Carlo Ancelotti.

A poche ore dalla propria conferenza stampa di presentazione del match, ecco tornare alla ribalta Carlo Ancelotti. Alla vigilia di Real Madrid-Napoli infatti, arrivano le convocazioni ufficiali da parte del tecnico, ricche di assenze nonché di giocatori provenienti dal vivaio. Diramata quindi anche la risposta definitiva in merito all’infortunio di Luka Modrid.

Real Madrid-Napoli, la notizia su Modric e sui convocati blancos

Il Real Madrid, tramite un comunicato ufficiale, ha da poco diramato la propria lista di convocati per la sfida con il Napoli. Tutti gli occhi sono dunque ben presto caduti sulla numerosa presenza di calciatori del vivaio presenti nell’elenco, nonché sulla situazione Luka Modric. Gli ultimi accertamenti, condotti odiernamente dallo staff del club spagnolo, hanno infatti denotato l’impossibilità del croato di scendere in campo. Nuovo forfait quindi per Ancelotti, con il Napoli che invece si trova d’innanzi all’ennesimo pericolo scampato.

Di seguito, la lista dei convocati del Real Madrid:

PORTIERI : Lucas Canizares, Fran, Lunin;

: Lucas Canizares, Fran, Lunin; DIFENSORI : Alaba, Carvajal, Fran Garcia, Mendy, Nacho, Rudiger, Vazquez;

: Alaba, Carvajal, Fran Garcia, Mendy, Nacho, Rudiger, Vazquez; CENTROCAMPISTI : Bellingham, Ceballos, Kroos, Martin, Paz, Valverde, Theo Zidane;

: Bellingham, Ceballos, Kroos, Martin, Paz, Valverde, Theo Zidane; ATTACCANTI: Brahim Diaz, Joselu, Gonzalez, Rodrygo.

Possibile quindi notare le assenze dei vari Courtois, Kepa, Eder Militao, Tchouameni, Camavinga, Modric, Arda Guler e Vinicius, per un Real completamente in balia dei problemi fisici.