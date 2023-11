Ancelotti beffa De Laurentiis: porta il prossimo allenatore al Real Madrid

Il Napoli affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti nella penultima giornata del girone di Champions League: e il tecnico vuole beffare De Laurentiis per il futuro.

Dopo una prima parte di stagione molto complicata con Rudi Garcia, De Laurentiis ha deciso per l’esonero e per il ritorno di Walter Mazzarri in panchina. La nuova prima volta del tecnico toscano è stata positiva, con la vittoria al Gewiss Stadium contro l’Atalanta che è valsa una nuova spinta di entusiasmo verso il futuro. Poi, però, alla fine della stagione bisognerà parlare del futuro di Mazzarri che attualmente ha il contratto solo fino alla fine della stagione.

Il futuro del Napoli potrebbe essere affidato a un nuovo allenatore, con il casting già iniziato da parte di De Laurentiis che dovrà trovare il nome giusto per organizzare al meglio le stagioni che verranno.

Napoli, chi sarà il nuovo allenatore? Ancelotti beffa De Laurentiis

Il Napoli sta già valutando il nome di un nuovo allenatore per la prossima stagione. De Laurentiis questa volta non vuole farsi trovare impreparato perché non vuole più sprecare tempo e soldi preziosi, e soprattutto vuole costruire progetti interessanti e vincenti per il futuro.

La stagione di Mazzarri dovrà essere positiva rispetto a quanto fatto da Garcia, con l’obiettivo Champions League che è quello primario per restare in Europa e avere a disposizione cifre importanti da investire sul mercato e per tenere i conti a bilancio in ordine.

Il nome che sta seguendo il Napoli come nuovo allenatore è quello di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano era la prima scelta di De Laurentiis anche per questa stagione ma poi non si è trovato l’accordo per portarlo in azzurro dopo Spalletti. E ora, con l’effetto Garcia che continua a creare malessere nel patron azzurro, c’è la volontà di avere un quadro preciso per avviare un nuovo ciclo vincente.

Secondo quanto riferisce AS, Carlo Ancelotti potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Napoli e a De Laurentiis. Il tecnico italiano dirà addio al Real Madrid alla fine della stagione e ha consigliato Thiago Motta a Florentino Perez. Lo reputa uno dei migliori allenatori del presentee e del futuro e sta spingendo affinché il presidente dei Galacticos possa puntare sull’attuale allenatore del Bologna.

Certamente sarà anche lo stesso Thiago Motta a decidere, visto che potrebbe decidere di proseguire a step la sua carriera e non fare direttamente un salto di qualità di questo spessore.