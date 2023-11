Torna “Terzo Tempo” sul Canale 8: conduce Jolanda De Rienzo

Il format di Raffaele Carrella sbarca su Canale 8 e si sposta al martedì per una terza edizione ricca di novità Tutto pronto per la terza stagione di “Terzo Tempo – la partita continua”, il talk sportivo ideato e prodotto da Raffaele Carrella, che da quest’anno si sposta al martedì su Canale 8 in uno studio completamente rinnovato.

Torna il programma “Terzo Tempo” su Canale 8

Ci saranno molte novità mella terza edizione, rispetto al passato. Ci saranno approfondimenti importanti su tutti i temi legati al Napoli, tra Serie A e Champions League, ma senza dimenticare la realtà sociale del territorio. Appuntamento a martedì 28 novembre ore 21 su Canale 8.

Terzo Tempo sarà condotto da di Jolanda De Rienzo e la squadra diventerà ancora più ricca, con l’ex attaccante Roberto “Pampa” Sosa, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, da quest’anno presenza fissa, il redattore del quotidiano “Roma” Giovanni Scotto, il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, l’ex arbitro e avvocato Giuseppe Gargiulo, e la partecipazione di Fabiola Cimminella.

Ospite della prima puntata il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino. Gli ospiti in studio e le sorprese per la terza edizione saranno molteplici, con un format moderno e innovativo, che punta sull’informazione di qualità, critica libera e senza pregiudizi. Appuntamento ogni martedì su Canale 8 (14 dgt).