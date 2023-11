Infortunio Olivera, c’è un problema serio sui tempi di recupero: parla De Nicola

Olivera, non arrivano buone notizie riguardo i tempi di recupero. Le dichiarazioni di De Nicola fanno preoccupare i tifosi del Napoli

Atalanta-Napoli ha visto gli azzurri uscire dal Gewiss Stadium con tre preziosissimi punti. A regalare la prima vittoria da neo allenatore del club a Walter Mazzarri ci hanno pensato Kvaratskhelia ed Elmas, che ha sfruttato alla grande l’assist di Osimhen per siglare il gol decisivo. Dopo dieci anni dall’ultima esperienza in azzurro il tecnico toscano è tornato con una vittoria, ora sta a lui rialzare le sorti della stagione dei campioni d’Italia in carica, dopo i primi mesi da incubo con Garcia. Tuttavia, non ha lasciato solo risvolti positivi il match di Bergamo.

Infatti, alla fine della prima frazione di gioco, precisamente al minuto 39, Mathias Olivera si è accasciato al suolo dopo un movimento del tutto inusuale del ginocchio sinistro. La situazione è parsa subito grave, con gli operatori sanitari che hanno dovuto trasportare il laterale sudamericano in barella. Al termine della gara il Napoli ha reso noto, con un comunicato, che Olivera ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, in sostanza nulla che facesse presagire qualcosa di buono. Poi, il giorno dopo, il verdetto dopo gli esami strumentali a Villa Stuart: lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Infortunio Olivera, il verdetto di De Nicola sui tempi di recupero

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, sulle frequenze di One Station Radio è intervenuto l’ex medico sociale e collaboratore di Walter Mazzarri Alfonso De Nicola. Interrogato sulla questione Olivera, De Nicola non ha fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei tifosi del Napoli.

“Se è confermata la diagnosi, credo che non riusciremo a vederlo prima di gennaio“. Ha poi aggiunto: “Quando viene coinvolto il collaterale mediale è una cosa abbastanza seria. Prima di ricominciare ad allenarsi passeranno una ventina di giorni o un mese. Poi, bisognerà vedere come reagisce il ginocchio”, queste le sue dichiarazioni in diretta.

Assenza pesante di Mazzarri, che si aggiunge a quella dell’altro laterale sinistro: Mario Rui. Anche per lui si prospetta un ritorno nel 2024, al massimo per l’ultima del 2023, dopo l’infortunio rimediato all’adduttore della gamba sinistra, contro l’Empoli.

Mazzarri è dunque atteso da una serie di match molto probanti, senza poter far affidamento sui due terzini sinistri della rosa. A questo punto, scongiurata la possibilità di poter intervenire sul mercato, il mister toscano dovrà inventarsi una soluzione provvisoria. Tra le ipotesi c’è Juan Jesus in quel ruolo o Zanoli adattato a sinistra, con Di Lorenzo costretto agli straordinari.