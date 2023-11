Da Milano – Marotta vuole portarlo all’Inter: contatti in corso

Contatti in corso con l’Inter, Marotta sta studiando un piano per portarlo a Milano: tutti i dettagli sul possibile intreccio di mercato

La stagione di Serie A prosegue, ma comincia a muoversi qualcosa anche per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato. Con dicembre alle porte manca oramai un mese al mercato di gennaio. Le dirigenze dei club sono al lavoro per programmare il mercato di riparazione, cominciando a intraprendere contatti per eventuali trattative. In questi giorni si sta sviluppando un intreccio di mercato da tenere in considerazione sull’asse Milano Napoli.

“Nuovo contatto”, Marotta ci prova: l’indiscrezione di mercato

Stando a quanto riportato da Daniele Mari su X (Twitter), giornalista di Inter FcInter1908.it, c’è stato un nuovo contatto tra l’Inter e l’entourage di Zielinski.

“L’Inter si mantiene cauta perché già altre volte il polacco sembrava sul punto di andarsene e poi è sempre rimasto. In ogni caso, operazione non a basso costo: non c’è Decreto Crescita e la commissione è di almeno 5-6 mln”- spiega il giornalista

Dopo le voci arabe di questa estate, il rinnovo che pare sempre più complicato, le strade di Zielinski e il Napoli potrebbero, dopo otto anni, dividersi, e l’opzione Inter pare, al momento quella più plausibile.