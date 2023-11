Oltre 100 milioni al Napoli, clamorosa proposta per la cessione a gennaio

Diversi giocatori del Napoli sono finiti nel mirino dei top club europei, che sono pronti a fare follie pur di averli in rosa. In arrivo una proposta da capogiro per il Napoli.

Il Napoli di Mazzarri ha iniziato nel migliore dei modi il tour de force che vedrà gli azzurri impegnati in diversi big match. Difatti i campioni d’Italia sono riusciti a superare l’Atalanta per 2-1, in un match in cui il Napoli ha dominato gli avversari.

La ripresa in campionato del Napoli sarà affidata soprattutto ai vari top player della rosa, su cui hanno messo gli occhi i top club del calcio mondiale.

Un top player del Napoli richiesto da un club di Premier League

La seconda avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è iniziata con una vittoria, che sa tanto di rilancio in campionato per gli azzurri. Si è rivista in campo la forza e la grinta che ha contraddistinto la squadra nel corso della passata stagione, e che poi ha regalato al Napoli lo scudetto. Ovviamente bisogna mantenere sempre l’attenzione e la massima concentrazione, per evitare di sfociare in troppo entusiasmo.

A guidare la ripartenza del Napoli in campionato saranno soprattutto i vari top player presenti in squadra, e che già nella scorsa stagione hanno trascinato la squadra al successo in Serie A. Oltre ad un ritrovato Khvicha Kvaratskhelia, ci si aspetta il massimo apporto da parte di Victor Osimhen, rientrato contro l’Atalanta dopo oltre un mese out per infortunio. Principalmente la squadra punterà su loro due, che dovranno essere bravi e decisivi nel trascinare i compagni di squadra verso la ripresa dopo un avvio deludente. Ovviamente ad oggi il Napoli si coccola i suoi due fuoriclasse, ma già a partire dalle prossime sessioni di mercato fioccheranno le offerte per i due azzurri.

Il Chelsea punta Osimhen: pronti oltre 100 milioni per il Napoli

Nonostante l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, continuano a non mancare le pretendenti per Victor Osimhen. Soprattutto dalla Premier League c’è un forte interesse sull’attaccante nigeriano del Napoli. Come riportato dal Telegraph, il Chelsea sarebbe pronto a dare l’assalto ad Osimhen già nel prossimo mercato di gennaio. Ovviamente per la finestra invernale di mercato la riuscita di questa operazione è difficile, ma i Blues sono pronti a dare l’assalto decisivo in estate.

I dirigenti del Chelsea sono pronti ad offrire oltre 100 milioni di euro al Napoli per acquistare Osimhen, ma i partenopei proveranno ad alzare le pretese come già avvenuto la scorsa estate. Sempre come riporta il quotidiano inglese, l’ex Chelsea Koulibaly potrebbe giocare un ruolo cruciale per convincere Osimhen a sposare la causa dei Blues. Inoltre come già raccontato nei giorni scorsi, il Chelsea avrebbe messo gli occhi anche su Kvaratskhelia. Dunque il Chelsea è pronto a dare l’assalto o ai due assi del Napoli, ma gli azzurri non si faranno trovare impreparati alzando l’asticella in fase di trattativa.