Torna di moda, è un affare low cost: che colpo per la fascia

Oggi riprenderà il cammino sul rettangolo verde del Napoli, che nel frattempo, gioca anche d’anticipo in sede dirigenziale.

Gli azzurri sono in una fase di cambiamento radicale che dovrà portare, obbligatoriamente, dei miglioramenti per il futuro. La dirigenza si è messa al lavoro per studiare i colpi di mercato da poter regalare a Mazzarri a gennaio ma anche al prossimo allenatore – se non resterà Mazzarri l’anno prossimo – per la stagione 2024-25.

L’inizio del Walter Mazzarri-bis, sarà sicuramente molto complicato, visto che ci sono impegni decisivi per stabilire realmente quale potrà essere il futuro del Napoli. L’obiettivo è quello di qualificarsi almeno in Champions League, per permettere alla società di continure il piano di crescita in maniera esponenziale anche per la prossima stagione.

Dal campo al mercato, ritorno di fiamma per il Napoli

Nonostante la ripresa imminente, anche le vicende extra calcio e nello specifico il mercato, non si fermano e dormono mai. Tra le tanti voci riguardanti il Napoli, c’è quella relativa al prossimo allenatore, quello a cui verrà affidato il nuovo ciclo a meno di una clamorosa e inaspettata conferma di Mazzarri, deciso comunque a sorprendere tutti.

Da Thiago Motta a Palladino, passando per il flirt estivo targato Vincenzo Italiano, sono varie le idee nella mente del patron De Laurentiis, che a differenza qualche mese fa, questa volta ha però ristretto il campo. Panchina e non solo però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore sportivo Meluso sarebbe spettatore particolarmente interessato di una situazione che potrebbe svilupparsi in Premier League, campionato in cui spesso i club nostrani riescono a chiudere operazioni particolarmente convenienti.

Si tratta di un ex obiettivo, il terzino spagnolo Reguilon, trattato in passato ma poi accasatosi al Tottenham. L’ex Siviglia, attualmente in prestito al Manchester United, rientrerà alla casa base dopo aver disatteso le aspettative e con ogni probabilità non rinnoverà il contratto con gli spurs.

Un contratto in scadenza nel 2025, che permetterebbe quindi alle varie pretendenti, tra cui il Napoli, di provare ad accaparrarsi il giocatore ad un prezzo particolarmente conveniente. Per oggi, specifichiamo, si tratta di un’idea, che va comunque registrata e presa in considerazione.

Solamente nei prossimi mesi, si scoprira qualcosa in più merito, ciò che è certa, è la voglia del Napoli di giocare d’anticipo, a dispetto della scorsa estate, dove forse l’estrema gioia per lo scudetto ha fatto si che la società si crogiolasse fin troppo del proprio successo intervenendo tardivamente sul mercato.