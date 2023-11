Infortunio Lindstrøm, svelati i tempi di recupero

Non è partita al meglio l’avventura di Lindstrom al Napoli, poco utilizzato dall’ormai ex tecnico azzurro Rudi Garcia.

Un’inizio sfortunato, che probabilmente in pochi si aspettavano visto l’esborso cospicuo di Aurelio De Laurentiis questa estate. Nonostante gli oltre 30 milioni spesi per accaparrarselo, Jesper Lindstrom non è mai riuscito a convincere, anche se nelle poche occasioni concessegli dal francese ha comunque confermato i suoi discreti numeri.

L’avvento di Mazzarri avrebbe potuto rappresentare per lui a tutti gli effetti una seconda vita napoletana, ma, a quanto pare, ci sarà ancora bisogno di aspettare.

Lindstrom, ecco le partite che salterà

L’infortunio occorso al danese in nazionale, lo terrà infatti fermo per un lasso di tempo breve, ma comunque incisivo nel corso di un tour de force che vedrà i campioni d’Italia in carica in campo ogni 3 giorni.

L’ex Francoforte ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro, una lesione rara, non preoccupante, ma che comunque costringerà il polivalente trequartista ad un percorso riabilitativo di circa 15-20 giorni.

Lo ha confermato stamane anche La Gazzetta dello Sport, che ha scritto in merito ad un programma riabilitativo diviso tra palestra e piscina, che con ogni probabilità terrà ai box il giocatore nelle prossime 3 uscite: Atalanta, Real Madrid e Inter.