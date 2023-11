“Erano in difficoltà”, Gasperini amareggiato: l’ha detto davvero sul Napoli

È un Gian Piero Gasperini amareggiato quello che si è presentato ai microfoni dei media dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Napoli.

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha espresso la sua delusione per la sconfitta della sua squadra contro il Napoli, sottolineando alcuni aspetti chiave dell’incontro. “È una sconfitta difficile da digerire – ha spiegato -. Purtroppo commettiamo alcuni errori, anche di gioventù, che non ci permettono di alzare il nostro livello”.

Gasperini amareggiato

Nonostante un’ottima prestazione, l’Atalanta ha subito una serie di sconfitte nelle ultime partite. Gasperini ha commentato a Dazn: “Nel primo tempo abbiamo avuto grande difficoltà, per merito del Napoli. Difendevamo male con gli esterni. È una squadra la nostra che quando si libera di certe paure, sa mettere in grande difficoltà gli avversari”.

Gasperini è stato chiaro: “Nel secondo tempo ho visto una grande Atalanta, e questo ha messo in difficoltà il Napoli. La partita sembrava essere dalla nostra parte, ma alla fine è servito davvero un episodio per perdere, come ci sta capitando nelle ultime settimane”.

L’allenatore ha evidenziato l’importanza delle grandi squadre nel sollevare il livello del gioco, riconoscendo al contempo il rischio di commettere errori. “Le grandi squadre ti creano più difficoltà, ti alzano il livello e puoi correre il rischio di fare qualche errore. Oggi è stato il rinvio così”, ha aggiunto Gasperini.

Sull’assenza di De Roon e il rendimento del centrocampo, Gasperini ha elogiato l’impegno dei sostituti: “Ederson e Koopmeiners hanno fatto la solita grande partita e Pasalic ha fatto la miglior prestazione quest’anno. Ho pensato di mettere Pasalic come centrocampista, è una bella risorsa perché a centrocampo siamo contati”.

Analizzando le scelte in attacco, Gasperini ha spiegato: “Lookman e De Ketelaere hanno fatto una buona partita, il belga è un giocatore di qualità. La scelta di Scamacca fuori? Lookman è quello che sta meglio come condizione in attacco in questo momento”.

Nonostante la delusione per la sconfitta, Gasperini ha riconosciuto l’energia e la qualità mostrate dalla sua squadra durante l’incontro contro un Napoli forte. “Perdere questa partita è difficile da digerire“, ha concluso l’allenatore.