Criscitiello ‘bacchetta’ De Laurentiis: nel mirino una sua frase

Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Aurelio De Laurentiis non è mai banale, il patron del Napoli, da sempre, grazie alle sue uscite fa notizia, dando modo a tutta la stampa di tirar fuori titoli ad effetto.

Così è stato anche qualche giorno fa, nello specifico martedì sera, quando il leader della FilmAuro, ospite alla presentazione del libro del noto procuratore, Mario Giuffredi, aveva punzecchiato l’Italia per la qualificazione ottenuta anche grazie alla svista in sfavore dell’Ucraina.

Un’uscita che non è piaciuta a molti, tra cui proprio a Criscitiello, che sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, ha così commentato le parole di De Laurentiis:

L’esperto giornalista, ha poi commentato il Mazzarri – bis, con tanto di previsione sul possibile impatto dell’allenatore toscano su Osimhen e compagni:

“Mi aspetto un impatto importante da Mazzarri sulla testa dei giocatori, hanno bisogno di ordine e disciplina, aspetti che mancavano con Garcia. In ogni caso ripeto, per me avrà un impatto importante e farà risultato a Bergamo” – Infine, Criscitiello ha chiosato dicendo la sua sul ballottaggio Raspadori – Simeone: “Ballottaggio in attacco? Per me se la gioca con Raspadori”.