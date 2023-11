“Ucraina-Italia partita rubata”, Spalletti non ci sta: scontro con De Laurentiis

Spalletti attacca De Laurentiis dopo le polemiche dichiarazioni del patron azzurro sull’episodio discusso di Ucraina-Italia

La pausa nazionali ha emanato il verdetto che tanti italiani si aspettavano: la Nazionale di Luciano Spalletti si è qualificata a EURO 2024, in Germania. Una qualificazione faticata, arrivata all’ultima giornata, dopo un girone caratterizzato dal cambio allenatore in corso. Nonostante ancora non sia visto al cento per cento il lavoro dell’ex allenatore del Napoli, qualche miglioramento dal punto di vista del gioco si è potuto osservare già dalle prime uscite con Spalletti alla guida. Contro l’Ucraina, nell’ultima decisiva gara terminata con il risultato di 0-0, la Nazionale ha saputo ben contenere gli attacchi dell’Ucraina, che dal canto suo doveva obbligatoriamente vincere.

Tuttavia, a far discutere nei giorni immediatamente successivi al match è un episodio in particolare. Stiamo parlando dell’episodio avvenuto al minuto 93, nei minuti di recupero della gara di Leverkusen. Protagonista è Mudryk, che cade in area dopo un presunto contatto con Cristante. L’arbitro Gil Manzano, vicino all’azione, fa cenno di proseguire e il Var non interviene. Un episodio alquanto dubbio, che ha messo in discussione il merito della Nazionale nell’aver conquistato la qualificazione, poiché certamente un rigore, al 93esimo, in favore degli ucraini, avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida.

ADL attacca la Nazionale, Spalletti la difende: battibecco a distanza

Durante la presentazione del libro di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e tanti altri, il patron Aurelio De Laurentiis si è espresso riguardo l’episodio in questione. “In qualche modo Giuffredi, attraverso tutti quelli che rappresenta, interpreta i sogni di quelli che magari non vorrebbero vedere una partita rubata come quella di ieri sera dall’Italia, manca un rigore per l’Ucraina”, queste le sue parole dalla pancia del Maradona. Dichiarazioni che hanno fatto discutere, e non poco. Quindi, Spalletti non ha esitato a rispondere alla provocazione del suo ex presidente.

In occasione dell’evento “L’Europa domani”, tenutosi a Roma, mister Spalletti ci ha tenuto a rivendicare il merito suo e dei suoi ragazzi. “Qualificazione rubata? C’erano due modi per commentare una partita: uno quello di commentarla per quello che è stato il comportamento dei calciatori. Di andare a giocare la partita con coraggio e generosità. Il secondo modo è prendere quel singolo episodio che ci può stare e dire che si è rubato la partita. È una cosa che fa dispiacere, non va bene“, queste le sue dichiarazione. Una velata risposta al veleno a De Laurentiis.