Occhio Napoli: l’Inter si inserisce per l’obiettivo di mercato

A distanza di oltre un mese dall’inizio del mercato invernale, iniziano i primi duelli tra le società. L’Inter si inserisce per un obiettivo concreto del Napoli.

La sessione invernale di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli per puntellare la rosa con qualche innesto. Gli azzurri hanno messo nel mirino alcuni giocatori interessanti.

Su uno di questi c’è stato l’inserimento dell’Inter, che sarebbe pronto a strapparlo ai campioni d’Italia.

L’Inter si inserisce nella corsa a Kadioglu: Napoli vigile

La dirigenza del Napoli attualmente è impegnata sulla questione inerente i rinnovi di diversi azzurri, ma allo stesso tempo l’occhio è vigile su possibili colpi di mercato. Gli osservatori del club continuano a tenere d’occhio in giro per l’Europa dei profili che potrebbero interessare alla società. Uno dei giocatori finiti nel mirino del Napoli è il terzino mancino del Fenerbahce Ferdi Kadioglu.

Da diversi mesi il giocatore è stato segnalato dagli scout azzurri alla dirigenza, che potrebbe muoversi in vista di gennaio. Come riporta Sporx, la concorrenza è folta, con gli osservatori di Inter, Borussia Dortmund e Bayern Monaco che lo hanno seguito recentemente da vicino. Inoltre c’è già l’interesse dichiarato di altri club oltre al Napoli, ovvero Milan, Ajax ed Arsenal.

Dunque la concorrenza per Kadioglu è molto folta ed agguerrita, ma d’altronde il terzino turco sta sorprendendo grazie alle sue prestazioni con la maglia del Fenerbahce. Il valore ad oggi si aggira attorno ai 20 milioni, ma qualora si scatenasse un’asta la cifra è destinata a salire. La dirigenza del Napoli proverà ad anticipare la concorrenza, forte dell’acquisto di Kim proprio dal Fenerbahce nell’estate 2022. Staremo a vedere se Kadioglu potrà realmente essere un obiettivo del Napoli per la prossima finestra di mercato, o se le cifre elevate metteranno in difficoltà il club azzurro.