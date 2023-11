Insigne in Serie A, il presidente non usa mezzi termini: “Sono stupidaggini”

Nelle ultime ore è balzata la voce circa un possibile ritorno in Italia di Lorenzo Insigne. Il presidente di un club di Serie A si è espresso su queste voci circolate.

Lorenzo Insigne è reduce da una stagione piuttosto deludente in MLS con la maglia del Toronto, complice anche diversi infortuni. L’ex capitano del Napoli è rientrato da qualche giorno nel capoluogo campano per trascorrere il periodo di off-season del campionato americano.

Sono iniziate a circolare alcune voci su un suo possibile ritorno in Italia, a cui ha risposto il presidente di un top club di Serie A.

Lotito risponde al possibile approdo alla Lazio di Insigne

Nell’estate del 2022 Lorenzo Insigne ha chiuso la sua avventura al Napoli, complice il mancato accordo per il rinnovo del contratto con Aurelio De Laurentiis. L’ex capitano del Napoli ha poi dovuto scegliere il suo nuovo club, ed ha deciso di lasciare l’Italia per emigrare nel continente americano. Difatti la carriera di Insigne sta proseguendo con la maglia del Toronto, con la quale però i risultati sono piuttosto deludenti.

Insigne ha fatto rientro a Napoli per trascorrere il periodo di pausa dell’MLS, visto che è terminata poche settimane fa. Sono iniziate ad incalzare numerose voci sul possibile ritorno in Italia dell’ex Napoli, che nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio. Le voci sono dovute alla possibile riconciliazione di Insigne con Sarri (che l’ha allenato al Napoli, ndr.) ed Immobile (con cui ha fatto coppia al Pescara, ndr.).

Su questa ipotesi si è espresso il presidente della Lazio Claudio Lotito, nel corso del suo intervento al TG24: “Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappi, se devo essere sincero a me non risulta. A me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Parlate con il direttore sportivo Fabiani, non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine“. Dunque al momento si spengono le voci su un possibile ritorno in Italia di Insigne, specialmente sulla sponda Lazio. Tuttavia i club continuano ad essere vigili sul malumore di Insigne, che potrebbe diventare un’opportunità di mercato nella prossima finestra.